Elektromobily na Slovensku kupujú hlavne firmy, po cestách ich už jazdí vyše 10-tisíc

Ku koncu minulého roka bolo v evidencii vozidiel Slovenskej republiky 10 273 osobných a malých úžitkových batériových elektromobilov. Medziročne ich pribudlo 4 293 a flotila elektromobilov uvedených kategórií sa tak rozšírila o 70 percent.

Ako ďalej informuje Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), v týchto štatistikách sú zahrnuté aj vozidlá značiek, ktoré na Slovensku nemajú oficiálne zastúpenie ako i individuálne dovozy jazdených vozidiel zo zahraničia.

Lídrom je Škoda

Spomedzi značiek je lídrom na trhu naďalej Škoda, ktorá si medzi novými elektromobilmi, predanými prostredníctvom oficiálnych importérov, udržiava podiel viac ako 16 percent.

„Diskusie o tom, či štát nakoniec podporí alebo nepodporí nákup elektromobilov, alebo aspoň nezavedie odporúčané daňové a iné zvýhodnenia, trhu príliš neprospievajú,“ uviedol k výsledkom riaditeľ SEVA Patrik Križanský. Všetci podľa neho čakajú, kedy sa konečne rozbehne dotačný program.

V tejto situácii by podľa analýz SEVA pomohlo, keby vláda sľúbenú podporu čo najskôr spustila, a čo najrýchlejšie uviedla opatrenia, schválené v Akčnom pláne, do praxe.

Peniaze z plánu obnovy

„Presne takýmito krokmi sa našim susedom podarilo trh s elektromobilmi rozhýbať. My navyše máme výhodu, že na to môžeme využiť peniaze z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ zdôraznil Križanský.

Ako priblížil zástupca importéra Škoda Auto Slovensko Jaroslav Hercog, dá sa povedať, že v tejto situácii si elektromobily kupujú takmer výlučne firmy.

„To sa nezmení, pokiaľ bude téma elektromobility a alternatívnych pohonov stáť na okraji celospoločenského záujmu. Zrýchlenie rozvoja infraštruktúry, koncepčné zavádzanie daňových úľav ako i spustenie strednodobých dotačných programov by určite napomohli zvýšiť podiel elektromobilov na Slovensku,“ skonštatoval.

Ktoré modely viedli?

O výsledkoch takýchto opatrení sa podľa neho dá presvedčiť pohľadom na štatistiky v okolitých krajinách, ako napríklad v Maďarsku, v Poľsku a čo nevidieť i v Českej republike.

Napriek týmto problémom si modely Škoda Enyaq a Škoda Enyaq Coupé v roku 2023 udržali pozíciu lídra medzi novými registrovanými elektromobilmi, predanými na Slovensku prostredníctvom importérov zapojených do Zväzu automobilového priemyslu SR s počtom 382 predaných vozidiel.

Ich podiel na trhu dosiahol 16,3 percenta. Ponuka modelov materského koncernu Volkswagen zaujala 342 kupujúcich a na tretej priečke je s 257 predanými elektromobilmi značka Mercedes-Benz.

Hybridy chcelo vyše 23-tisíc ľudí

Ak by sa brali do úvahy počty registrácií v centrálnej evidencii vozidiel, kde sú započítané individuálne dovozy aj jazdené batériové elektromobily, poradie by bolo iné, a to Tesla, Volkswagen a Škoda.

Z dostupných údajov ďalej vyplýva, že „medzistupeň“ medzi elektromobilitou a spaľovacím pohonom, teda technológiu plug-in hybridného pohonu volí stále relatívne veľký počet slovenských vodičov.

V priebehu minulého roka pribudlo na naše cesty 2 622 takýchto vozidiel. Ešte oveľa viac je potom takých, ktoré využívajú hybridný pohon bez možnosti nabíjania batérie zo siete, túto možnosť si zvolilo 23 998 kupujúcich.