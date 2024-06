Dovoz ojazdených áut na Slovensku aj naďalej rastie, máj prekonal 14-mesačný rekord

V máji si ľudia na Slovensko doviezli spoza hraníc najviac osobných áut počas uplynulých 14 mesiacov, pričom drvivá väčšina z nich bola ojazdených. Z celkového počtu 5 551 importovaných vozidiel počas mája pripadá na Bratislavský kraj až 1 023.

Najmenej ich bolo v Trnavskom kraji, a to 558 kusov. Vyplýva to z údajov Ministerstva vnútra SR. Počas celého uplynulého roku sa na Slovensko z cudziny individuálne doviezlo celkovo takmer 62-tisíc osobných áut, väčšinou ojazdených.

„Hoci nejde o skokové medzimesačné nárasty počtu dovezených jazdených áut zo zahraničia na Slovensko, tie čísla vo všeobecnosti stále mierne rastú. Môžeme teda hovoriť už o dlhodobom trende,“ hovorí generálna riaditeľka Aures Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto a Mototechna Karolína Topolová.

Záujemcovia o takéto autá spoza hraníc by však mali byť podľa nej obozretní. Stále totiž platí, že v prípade vozidla zo zahraničia býva zložitejšie overiť si jeho detailnú históriu a tým pádom sa kupujúci následne vystavujú potenciálnym problémom. Či už to môžu byť väčšie investície do opráv v budúcnosti alebo aj bezpečnostné riziká súvisiace s neodhalenými technickými vadami.