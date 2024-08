Autobus plný detí havaroval na vjazde do Banskej Bystrice, do cesty mu náhle vošlo auto

Na vjazde do Banskej Bystrice sa stala nehoda autobusu s osobným autom. Deti spolu s vychovávateľmi cestovali z Čiech do tábora, ktorý organizovala filharmónia, keď šoférovi vošlo do jazdnej dráhy auto.

Ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk, to sa podľa svedkov pripájalo na diaľnicu a nedalo prednosť vodičovi autobusu.

Polícia aktuálne zisťuje dôvody jeho konania a tiež výšku škôd. V autobuse sa v čase nehody viezlo 21 detí a jedno z nich previezli do nemocnice. Narazilo totiž hlavou do skla a sťažovalo sa na bolesť hlavy. Stav dieťaťa by nemal byť vážny.