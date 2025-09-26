Austrálsky hudobný fenomén Dub FX na klubovej edícii Uprisingu

Na špeciálnej klubovej edícii festivalu Uprising vystúpi austrálsky fenomén Dub FX – svetovo uznávaný street performer a majster beatboxu, ktorý si z pouličného buskingu otvoril cestu až na najväčšie festivalové pódiá sveta.
Na Slovensko pricestuje spolu so svojím dlhoročným hudobným partnerom, britským saxofonistom Woodnotom. Táto dvojica je známa svojimi strhujúcimi živými vystúpeniami, ktoré miešajú dub, reggae, hip-hop, elektroniku aj jazz do jedinečného hudobného zážitku. Fanúšikovia sa môžu tešiť na dvojhodinový hudobno-vizuálny zážitok plný ťažkých beatov, melodických vokálov a dynamických dychových aranžmánov. Dub FX a Woodnote predstavia svoj nový projekt Open Secret Society – hnutie zdôrazňujúce jednotu, otvorenosť a silu hudby meniť zaužívané konvencie. Ako špeciálneho hosťa si Dub FX privedie amerického umelca Prezence.
Silný program tohto klubového festivalu doplní aj slovenská scéna. O slovo sa prihlási Ley Lofaj, jeden z najvýraznejších objavov talentovej súťaže The MAG Wrap. Multi-talentovaný rapper a beatmaker zo severu Slovenska očarí svojím originálnym zvukom, neviazanou energiou a kreatívnym prejavom, ktorý kombinuje staré s novým, seriózne s vtipným a tradičné s netradičným.
Na pódium sa postaví aj charizmatická speváčka Ormay zo Zambie, ktorá so svojou tanečnou skupinou predvedie šou plnú rytmu, pohybu a afrického temperamentu.
Večer otvorí dvojica ostrieľaných selektorov DJ Simple Sample & Pokyman, ktorá publikum spoľahlivo rozohreje. Záver bude patriť oceňovanému českému producentovi a DJ-ovi MikkiMovi. Ten prináša nabité sety plné jungle, bassu a drum’n’bassu, za ktoré získal hudobné ocenenie Anděl. MikkiM sa zároveň stal prvým českým DJ-om na festivale Glastonbury.
3. októbra vedú všetky cesty do bratislavského MMC.
Vstupenky sú dostupné na www.uprising.sk za 25 €.
