Austrália pre OH v Brisbane 2032 postaví nový Olympijský štadión aj plavecké centrum - FOTO, VIDEO

Austrália pre potreby olympijských hier v Brisbane 2032 postaví nový Olympijský štadión s kapacitou 63-tisíc miest na sedenie. Padol tak pôvodný plán prestavby či úplnej demolácie staručkého štadióna Gabba ako dejiska atletických súťaží a slávnostných ceremoniálov. Padlo tiež rozhodnutie, že starý stánok bude po OH zbúraný.

Premiér Queenslandu David Crisafulli predstavil sériu olympijských vylepšení, ktoré zahŕňajú nový Brisbane Stadium v srdci mesta. Ich súčasťou bude aj nový štadión pre plavecké športy s kapacitou hľadiska 25-tisíc miest.

„Konečne má Queensland plán. Nastal čas jednoducho sa do toho pustiť. A my sa do toho pustíme,“ povedal Crisafulli novinárom.

Hlavné mesto Queenslandu vybrali v júli 2021 za hostiteľa olympijských a paralympijských hier v roku 2032, čím sa hry do Austrálie vrátia po tretíkrát. V minulosti ich v roku 1956 hostilo Melbourne a v roku 2000 aj Sydney.

Pred dvoma rokmi vtedajšia stredoľavá vláda oznámila plány na rozšírenie slávneho kriketového štadióna Gabba a výstavbu nového 17-tisícového dočasného stánku pre plávanie. Crisafulli tieto plány v utorok zrušil, pričom uviedol, že Austrália by premrhala „miliardy“ na dočasné zariadenia, ktoré „nepriniesli žiadne dedičstvo“.

Nový 63-tisícový štadión bol označený ako „svetová trieda“, v budúcnosti má hostiť aj ďalšie veľké športové podujatia vrátane kriketu. Dočasné sedenie by zvýšilo kapacitu nového národného plaveckého centra na 25-tisíc, v hale by sa konali súťaže v plávaní, skokoch do vody, vodnom póle a ďalších športoch.

Hlavná dedina pre športovcov by sa mala nachádzať v blízkosti lokality Brisbane Showgrounds, zatiaľ čo dve menšie dediny by sa nachádzali na Gold Coast a Sunshine Coast. Úrady tiež oznámili sériu vylepšení menších lokalít, ako sú Queensland Tennis Centre a Gold Coast Hockey Centre.

Hoci oficiálne náklady ešte nezverejnili, Austrália už predtým vyčlenila na infraštruktúru hier približne 4 miliardy USD, v prepočte cca 3,7 miliardy eur.