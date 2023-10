AURES Holdings tento rok cieli na rekordných 100 tisíc predaných áut, leto bolo najsilnejšie v histórii

Sieť AAA AUTO už za deväť mesiacov tohto roku predala 75 700 vozidiel.

Spoločnosť AURES Holdings, prevádzkovateľ siete AAA AUTO a Mototechna, najväčší obchodník s ojazdenými a zánovnými vozidlami v strednej Európe, už za deväť mesiacov tohto roku predala 75 700 vozidiel, čo je 17 % nárast oproti rovnakému obdobiu roku 2022. Tretí štvrťrok 2023 bol pre AURES Holdings historicky najlepším obdobím za 31 rokov na trhu s počtom 26,5 tisíc predaných vozidiel. Vďaka týmto predajným výsledkom spoločnosť odhaduje celkový počet predaných áut v tomto roku až na rekordných 100 tisíc.

„Doterajšie výsledky predajov za deväť mesiacov tohto roku sú pre nás zatiaľ najlepšie v našej tridsaťjedenročnej histórii. Oproti minulému roku sme za rovnaké obdobie predali o 6 600 vozidiel viac. Nášmu skvelému predajnému výsledku určite pomáha aj to, že podľa našich štatistík sa ceny ojazdených vozidiel – na rozdiel od ostatného tovaru – už od apríla prakticky nedvíhajú. Vďaka tomuto pozitívnemu vývoju odhadujeme naše celkové predaje v tomto roku, pokiaľ na trhu nenastane nejaký zásadnejší otras, na takmer sto tisíc automobilov,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama.

Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO a Mototechna za 9 mesiacov roku 2023 Česká republika Poľsko Slovensko 1. Škoda Octavia Opel Astra Škoda Octavia 2. Škoda Fabia Škoda Octavia Škoda Fabia 3. Škoda Superb Ford Focus Volkswagen Passat 4. Volkswagen Passat Kia Sportage Volkswagen Golf 5. Hyundai i30 Renault Megane Kia Ceed 6. Volkswagen Golf Volkswagen Passat Škoda Superb 7. Kia Ceed Toyota Yaris Hyundai i30 8. Focus Focus Volkswagen Golf Opel Astra 9. Škoda Kodiaq Dacia Duster Suzuki Vitara 10. Kia Sportage Opel Insignia Kia Sportage

V Českej republike sa za obdobie od januára do konca septembra predalo 41 900 áut, na Slovensku 15 000 a v Poľsku 18 800. Skupina momentálne predáva 290 vozidiel denne.

Teraz sa v AURES-e chystá predaj asi najzaujímavejšieho vozidla tohto roku, ktorým bude zberateľský kúsok – kabriolet Mercedes-Benz G500 Final Edition 200 s motorom V8, s výkonom 285 kW. Cena ešte nebola stanovená, ale tieto vozidlá sa vo svete predávajú zhruba za 49 tisíc eur. V roku 2013 si ho ako nový zaobstaral bývalý majiteľ AAA AUTO Anthony James Denny a najazdil s ním len 3 500 kilometrov. Týchto kabrioletov bol na celom svete vyrobený obmedzený počet, iba 200 kusov.

Ponuka vozidiel v predajnej sieti AURES Holdings už dosiahla 13 000 áut, a pretože skupina za súčasnej situácie na trhu vidí priestor na ďalší rast predajov, chystá sa na rozšírenie svojich kapacít. „V Českej republike by sme radi počas troch rokov otvorili tri nové pobočky. V súčasnej dobe skúmame možnosti, analyzujeme vhodné lokality a vyhodnocujeme ponuky, na Slovensku chystáme jednu až dve nové výkupné pobočky,“ povedala Karolína Topolová.

V Poľsku AURES pred niekoľkými týždňami slávnostne uviedol do prevádzky úplne nové autocentrum v Krakove, ktoré sa presťahovalo z už kapacitne nedostačujúcej lokality. Tesne pred dokončením je výstavba nových budov v pobočke vo Vroclavi. „V Gdyni chceme v budúcom roku otvoriť novú výkupnú pobočku ako podporu pre autocentrum v Gdaňsku, ktoré zároveň rozšírime. V Bydgoszczi chceme tiež v budúcom roku otvoriť výkupnú pobočku s plánom na postupnú premenu na plnohodnotnú výkupno-predajnú pobočku. Do budúcna plánujeme aj druhé plnohodnotné autocentrum vo Varšave,“ podotkla Karolína Topolová. Skupina v súčasnosti pôsobí na viac ako šesťdesiatich miestach.

Najpredávanejšie elektromobily sieti AAA AUTO v roku 2023 v SR 1. Nissan Leaf 2. Škoda Enyaq 3. Škoda CitiGo-e 4. VW e-up! 5. BMW i30

„Čo sa týka skladby predajov, v Českej republike a v Poľsku sa tento rok najlepšie predávajú benzínové vozidlá, na Slovensku mierne prevažujú diesely. Podiel alternatívnych pohonov je u LPG a CNG absolútne zanedbateľný, ale rýchlo rastie záujem o elektrické vozidlá – tento rok sme ich už predali takmer 300, čo je viac ako za celý minulý rok. Množstvo predaných hybridov sa už zvýšilo na tri percentá z našich celkových predajov,“ uviedol prevádzkový riaditeľ AURES Holdings Petr Vaněček.

Z predaných elektromobilov sa ich najviac predá v ČR (84 %), priemerná cena batériového vozidla je 25 340 eur. V ponuke je priemerne mesačne 66 vozidiel, takmer polovica pochádza z výkupu v Nemecku. Sú v priemere 3,5 roku staré.

AURES Holdings ďalej pokračuje aj v meraní parametra zákazníckej spokojnosti NPS – Net Promoter Score. Overovanie NPS pre AURES zaisťuje spoločnosť InsightSofa.

„AURES využíva náš najpokročilejší modul pre prácu so zákazníckou skúsenosťou. Ten spoločnosti umožňuje rýchlo a efektívne reagovať na všetky priania či sťažnosti zákazníkov a dotiahnuť ich do úspešného konca. Som naozaj rád, keď vidím, ako so spätnou väzbou pracujú a dosahujú tým trvalé zlepšovanie. A to je v AURES-e tento rok naozaj obrovské,“ povedal Aleš Rouček, výkonný riaditeľ InsightSofa.

V sektore ojazdených vozidiel je v oblasti merania NPS AURES úplným priekopníkom, pretože ani v jednej z krajín, v ktorých pôsobí, žiadny predajca ojazdených áut tento parameter nezverejňuje.

V máji sa AURES Holdings ako prvý v segmente spojil so spoločnosťou Cebia, najväčšou českou nezávislou organizáciou zaoberajúcou sa preverovaním automobilov, aby zákazníkom poskytol komfortný prístup k rozhodujúcim dátam o ich pôvode a histórii. Od začiatku mája môžu zákazníci siete AAA AUTO získať dáta o ponúkaných vozidlách zadarmo, priamo na webových stránkach bez toho, aby sa museli akokoľvek zaviazať ku kúpe auta.

„Odvtedy si zákazníci na našich webových stránkach zadarmo preverili takmer 15 tisíc vozidiel. Podobný projekt sme spustili počas leta aj na Slovensku, kde od polovice augusta spolupracujeme s Registrom prevádzkových záznamov vozidiel. Tam si zákazníci na našich webových stránkach zadarmo preverili už vyše tritisíc vozidiel,“ dodal Petr Vaněček.

