Aura Bielej noci opäť rozžiarila Bratislavu. Festival priniesol do ulíc hlavného mesta impozantné moderné umenie

Ulice, námestia, parky aj budovy ožili svetlom, zvukom a umením. Biela noc 2025 priniesla do hlavného mesta 53 inštalácií z 10 krajín sveta a na niekoľko večerov urobila z umenia súčasť mesta a bežného života. Interaktívne diela ako Your Aura od Ploom umožnili návštevníkom byť nielen pozorovateľmi, ale aktívnymi účastníkmi vystavených inštalácií.
Najväčší slovenský festival súčasného umenia, ktorý spája technológiu s dizajnom, sa už tradične tešil veľkej obľube účastníkov. Priniesol nielen pôsobivé svetelné efekty, ale aj jedinečný typ zážitku. Príležitosť ocitnúť sa na malú chvíľu v úplne inom svete, hoci stojíte len pár metrov od zastávky električky.
Mesto ako galéria pod holým nebom
Tohtoročná Biela noc si našla domov vo viacerých lokalitách – od nábrežia Dunaja, cez historické centrum až po Nivy či Petržalku.
Starú tržnicu prežiariarila laserová show a pozornosť pútala aj interaktívna inštalácia Your Aura od Ploom. Tá po naskenovaní parametrov z dlane predstavila 3D objekt, „auru”, s ktorou mohli návštevníci interagovať, naladiť sa na jej rytmus alebo jej vnuknúť vlastný. Inštalácia bola inšpirovaná novým bezdymovým zariadením – Ploom Aura.
„Biela noc prináša možnosť vidieť ulice Bratislavy v novom svetle a nájsť niečo fantastické v tom každodennom. Jej cieľom je podnietiť záujem o umenie a dať priestor talentovaným umelcom a ich dielam. Tento cieľ ide ruka v ruke s hodnotami Ploom, ktorý zanietene podporuje domácich aj zahraničných umelcov a poskytuje im platformu na sebarealizáciu. Audiovizuálne inštalácie ako tie, ktoré mohli návštevníci vidieť počas Bielej noci sú unikátnou ilustráciou ako môže súčasné umenie prehovoriť k ľuďom a Ploom je hrdý, že mohli vzniknúť aj s jeho podporou,“ povedala o spolupráci s umelcami na festivale Lýdia Valentová, zo spoločnosti JTI, ktorá na trh prináša Ploom.
Na nábreží návštevníkov vítali monumentálne svetelné inštalácie. Francúzske zoskupenie Flux zase predstavilo kinetické svetelné dielo na Primaciálnom námestí.
Domáci aj zahraniční umelci priniesli do Bratislavy veľké mená aj nové nápady. Svetelná inštalácia Under the Line pri Eurovea či interaktívne dielo Taste of Lights na Rybnom námestí patrili k tým najvýraznejším.
Do programu sa zapojili aj študenti VŠMU, ktorí sprístupnili vstupnú halu bývalej banky na Štúrovej ulici, kde bola vystavená lávová lampa priateľstva Viktora Freša.
Umenie, ktoré spája
Kurátorka festivalu Zuzana Pacáková v jednom z rozhovorov povedala, že cieľom Bielej noci nie je len estetický zážitok, ale aj prepojenie ľudí s mestom a komunikácia dôležitých spoločenských tém.
„Tohtoročná Biela noc je sondou do tvorby umelcov slovenskej a medzinárodnej scény, prináša mnoho tém, ktoré sú momentálne v spoločnosti dôležité – ekológia, vojna, medziľudský dialóg, sloboda tvorby, téma verejného priestoru,“ povedala Pacáková.
Nočná Bratislava inak
Väčšina diel bola prístupná bez vstupného. Okrem svetelných inštalácií sa konali aj hudobné performance, projekcie a interaktívne zážitky pre rodiny s deťmi. Návštevníci si mohli stiahnuť aj festivalovú aplikáciu s mapou a popismi diel, ktorá uľahčila orientáciu v mestskom labyrinte umenia.
Kto sa v týchto dňoch prešiel mestom po zotmení, videl Bratislavu z úplne inej perspektívy. Miesta, ktoré poznáme z každodenného života – most SNP, Sad Janka Kráľa či Kamenné námestie – sa stali kulisou pre vizuálne experimenty a poetické príbehy.
Biela noc opäť ukázala, že moderné umenie nemusí byť vzdialené ani nezrozumiteľné. Stačí sa zastaviť, pozrieť okolo seba a nechať sa na chvíľu unášať svetlom.
Tento víkend sa Biela noc presúva do Košíc, kde opäť ponúkne večery plné svetiel a impozantného umenia aj s hrdým partnerom Ploom.
