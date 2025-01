Atentátnik na premiéra Fica pôjde z psychiatrického oddelenia do väzby, netrpí žiadnou duševnou chorobou

Juraj Cintula, ktorý je obvinený z útoku na predsedu vlády Roberta Fica, pôjde z psychiatrického oddelenia väzenskej nemocnice v Trenčíne do štandardného výkonu väzby. Ako pre médiá po utorkovom zasadnutí Okresného súdu v Trenčíne uviedol jeho obhajca Namir Alyasry, na základe znaleckých posudkov je preukázané, že jeho klient netrpí žiadnou duševnou chorobou.

„My sme sa domáhali toho, aby nebol označovaný iba na základe toho, že zaútočil na predsedu vlády SR za nejakého „Väzňa číslo 1“ alebo za nejakého „VIP klienta slovenského väzenstva“,“ povedal advokát.

Ako ďalej uviedol, orgány činné v trestnom konaní vyšetrujú plynule. Konkrétne už podľa Alyasryho momentálne nie je naplánovaný žiaden výsluch svedka a vykonáva sa znalecké dokazovanie. „Tam je jasné, kto skutok spáchal, skutok sa stal, skutok je trestným činom, pán C. je trestne stíhaný,“ doplnil Alyasry.

Hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus pre agentúru SITA potvrdil, že Okresný súd Trenčín na základe vypracovaného znaleckého posudku rozhodol, že držanie obvineného v zdravotníckom zariadení je neprípustné.

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil 15. mája minulého roku v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred Domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Juraja C. obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.