Areál Úradu vlády SR bude rekonštruovať bývalý biznis partner Bödöra, upozorňuje Nadácia Zastavme korupciu

Bödörov bývalý biznis partner bude rekonštruovať Úrad vlády SR. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že vláda odsúhlasila päť miliónov eur na rekonštrukciu areálu Úradu vlády SR.

Zlúčenie firiem

V súťaži pritom uspela nitrianska firma Stanter, ktorá má dlhoročnú históriu s prepojením na obžalovaného Norberta Bödöra. Ako nadácia priblížila, zákazku sa firme podarilo získať aj vďaka referencii na záhradkárske práce od ďalšej nitrianskej firmy, s ktorou sa Stanter zlúčil tesne pred súťažou.

„Akciovka Stanter ešte do októbra minulého roka vystupovala pod obchodným menom Inpek Holding a zmenila sa aj jej vlastnícka štruktúra. Má už len jedného vlastníka – Milana Kreškóciho staršieho. Ten roky podnikal s Bödörom a ich firmy, vrátane Stantera sídlia na rovnakej nitrianskej adrese,“ informovala Nadácia Zastavme korupciu a pokračovala, že podľa podmienok zákazky mali uchádzači doložiť aj doterajšiu skúsenosť s realizáciou prác v oblasti záhradníctva alebo záhradnej architektúry za aspoň 150-tisíc eur, a to za obdobie od mája 2019 do mája 2024.

Upresnenie referencie

Stanter doložil, že robil záhradné práce pre projekt Orbis Nitra, no neuviedol konkrétnu sumu, ale iba výšku celej zákazky 26 miliónov eur a zarátal tam aj práce pred májom 2019.

„Úrad vlády ho preto požiadal o upresnenie referencie. Úrad vlády v reakcii na otázky od nadácie k týmto nezrovnalostiam opäť potvrdil, že referencia od Stanteru bola v poriadku. Staršie faktúry za apríl 2019 komisia vylúčila a overenie prác ako zelená strecha, trávniky, výsadbu stromov a ďalšie si členovia podľa odpovede skontrolovali cez internet,“ doplnila nadácia s tým, že firme vyšlo potrebných 150-tisíc len tesne.

Orbis Nitra už neexistuje

Nadácia ďalej informovala, že Orbis Nitra už neexistuje, keďže sa zlúčila pred uzatvorením súťaže so Stanterom. To podľa vlády však nie je problémom, keďže referencia platila k júnu 2023, kedy bol Orbis Nitra ešte samostatnou firmou.

Nadácia ďalej podotkla, že po zmene vlády sa Stanteru podarilo uspieť v niekoľkých väčších zákazkách.

„V Dubnici nad Váhom dodávajú rekonštrukciu historického kaštieľa a skatepark. Od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti získali zákazku v hodnote 24 miliónov eur na stavbu kanalizácie v Kolárove. Ďalšie státisíce eur majú zazmluvnené od Žilinského kraja na opravy ciest a mostov,“ upozornila nadácia s tým, že pred voľbami firma získavala zákazky len sporadicky, pričom ročne išlo o státisíce eur.

„Najväčším predošlým úspechom pôvodne Inpek Holdingu bola v lete 2022 revitalizácia námestia v Dubnici za takmer tri milióny eur, kde ale uspela v konzorciu s ďalšou firmou,“ doplnila nadácia a vysvetlila prepojenie medzi Inpekom, Stanterom a Bödörom.

Dve spoločnosti

„V minulosti existovali dve spoločnosti, ktoré mali v mene Inpek. Eseročka Inpek a akciovka Inpek Holding. Inpek Holding sa premenoval na Stanter. Staršia eseročka Inpek vznikla v roku 1994 a odvtedy ju riadia dvaja partneri Milan Kreškóci a Peter Kuppé. Od roku 2007 s oboma podnikateľmi začal cez ďalšiu firmu podnikať Bödör,“ priblížila nadácia s tým, že ide o firmu BI Invest, ktorá sa v roku 2019 zlúčila s eseročkou Inpek.

„No ešte predtým – v roku 2015 si Kreškóci a Kuppé založili ďalšiu firmu Inpek Holding, dnes Stanter. Všetky tri spoločnosti – Inpek, BI Invest a Stanter sídlili na rovnakej adrese v Nitre,“ doplnila nadácia a pokračovala, že budovu sídla vlastní starší Inpek. Nadácia už dávnejšie upozornila, že eseročka Inpek v minulosti profitovala z veľkých zákaziek v súvislosti s priemyselným parkom Jaguar pri Nitre.

Ďalšie prepojenia

Ďalšie prepojenie na Bödöra podľa nadácie smeruje aj do samotného Stanteru. „Tento rok sa táto akciovka zlúčila s nitrianskou spoločnosťou Orbis Nitra. Tá tiež sídlila na rovnakej adrese ako Inpek, Stanter a kedysi BI Invest. Orbis Nitra developoval známy projekt v centre Nitry, kde vlastnia byty viacerí zástupcovia strany Republika vrátane jej šéfa Milana Uhríka,“ uviedla nadácia a doplnila, že

Investigatívne centrum Jána Kuciaka pred rokom informovalo, že cez akcie privátneho fondu mal minimálne do roku 2020 v Orbis Nitra preukázateľne cez sprostredkovateľa vlastniť podiel Bödör. Stanter mal minulý rok podľa dostupných informácií v priemere 32 zamestnancov.

„U podobných stavebných firiem to nie je nič nezvyčajné, množstvo pracovníkov si zazmluvňujú priebežne podľa potreby. Zaujímavý je ale záber prác Stanteru – od kanalizácie, cez opravy ciest a mostov, až po rekonštrukcie historických kaštieľov či záhradnícke práce na Úrade vlády SR,“ uzavrela Nadácia Zastavme korupciu.