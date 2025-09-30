Areál Horárne Krasňany prešiel komplexnou revitalizáciou, prináša viac zelene a komfortu pre návštevníkov – FOTO

Tento priestor, ktorý ročne navštívi viac ako 150-tisíc ľudí.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Areál Horárne Krasňany, jeden z hlavných vstupov do bratislavského lesoparku, prešiel počas leta rozsiahlymi úpravami. Tento priestor, ktorý ročne navštívi viac ako 150-tisíc ľudí, je teraz bezpečnejší, komfortnejší a zelenší.

Výmena asfaltovej plochy

Horáreň Krasňany je naším druhým najnavštevovanejším areálom. Preto sme sa zamerali na kvalitu priestoru a komfort rekreácie, ktorý využívajú rodiny s deťmi, turisti aj cyklisti. Nové povrchy, bezbariérové toalety a viac stromov výrazne zlepšili podmienky pre všetkých návštevníkov,“ uviedol riaditeľ Mestských lesov v BratislaveMarek Páva.

Rekonštrukcia priniesla výmenu asfaltovej plochy za kombináciu žulovej dlažby a vodopriepustného mlatu, čo zároveň spomaľuje cyklistov v blízkosti bufetu a zvyšuje bezpečnosť peších. Bezbariérové toalety a bufet dostali nový drevený obklad, pričom zamestnanci mestských lesov vyrobili nové sedenie a barové stoly z lokálneho dreva.

Vysoká úroveň rekreácie

„Zážitok z občerstvenia zvyšujú tieniace plachty a jesennú večernú atmosféru dopĺňajú osadené svetielka. Zelený charakter areálu doplnila pestrá zmes siedmich vzrastlých stromov, ktoré budú vytvárať cenný tieň v letných mesiacoch,“ povedal viceprimátor pre životné prostredie Jakub Mrva.

Okrem toho pribudlo zázemie pre cyklistov vrátane servisného cyklostojana, miesta na umytie bicykla a dvoch moderných cyklostojanov. Pre zásobovanie bufetu bolo vytvorené samostatné zázemie, aby vozidlá neohrozovali návštevníkov.

Mestské lesy v Bratislave sa snažia zabezpečiť vysokú úroveň rekreácie, oddychu a športu v lesoparku, ktorý je jedným z najobľúbenejších miest pre Bratislavčanov s ročnou návštevnosťou vyše milióna ľudí. Okrem Horárne Krasňany postupne kultivujú aj ďalšie areály ako Partizánsku lúku, okolie Peknej cesty či rekreačný areál Kamzík, pričom investujú aj do opráv lesných ciest a vodozádržných opatrení.

Horáreň Krasňany je známa ako obľúbené miesto pre rodiny s deťmi, turistov a cyklistov. Areál ponúka bufet, detské ihrisko, ohniská, veľký altánok s centrálnym grilom a pingpongový stôl. Súčasťou je aj Včelia lúka, ktorá poskytuje návštevníkom relax pri bzukote včiel. Spolu so Železnou studničkou a Kamzíkom tvorí jednu z hlavných vstupných brán do lesoparku.

