Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay, Zepp Pay, Tappy Pay, Niceboy pay. Ktorá banka podporuje čo

Banky ponúkajú klientom širokú paletu platobných služieb, aby mohli zaplatiť mobilom, hodinkami, prsteňom, či náramkom. Nie každá banka však podporuje všetky technológie. Pozrite si, ktoré smart platobné technológie podporuje vaša banka.

Platobné karty už vyťahujú ľudia čím ďalej tým menej. Do popredia sa dostávajú pohodlné a bezpečné platby mobilom, hodinkami, náramkom, prsteňom, či kľúčenkou. Tento rastúci trend potvrdzujú aj banky.

Ako fungujú smart platby

Zariadenie, ktorým sa dá zaplatiť (wearables), môže mať rôznu podobu. Dôležité je, aby toto zariadenie malo zabudovanú NFC technológiu. Tá umožňuje bezkontaktné platby.

Druhým rovnako dôležitým faktorom je, či si dané zariadenie môžete spárovať s vašou platobnou kartou. Najjednoduchšie je to pri mobilných telefónoch. Obe platobné služby Apple Pay (pre iphony) aj Google Pay (pre androidy) ponúkajú všetky banky.

Pri kúpe platobných náramkov, hodiniek, prsteňov,… odporúčame, aby ste si vopred overili, či dané zariadenie podporuje vaša banka. Môže sa vám totiž stať, že si kúpite štýlový smart náramok, no nebudete ho môcť spárovať s vašou platobnou kartou.

Po kúpe zariadenia si potrebujete stiahnuť mobilnú aplikáciu k hodinkám či prsteňu. Do nej si zadáte údaje z platobnej karty. Tie sa v aplikácii ani v hodinkách neukladajú, ale vytvorí sa ich token, čo je akoby digitálne dvojča karty. Je to pre bezpečnosť platieb, aby neboli zneužité vaše údaje z karty. V realite to znamená, že pri platení sa obchodníkovi neodosielajú reálne údaje z karty. Aplikácia sa spáruje s vašim náramkom/prsteňom a vy môžete začať platiť. S prsteňom/náramkom zaplatíte úplne rovnako, ako s platobnou kartou. Stačí zariadenie priložiť k POS terminálu.

Platba prsteňom či smart náramkom na termináli je bezkontaktná a z času na čas ju kvôli bezpečnosti musíte potvrdiť PINom. Platí, že bez zadávania PIN-kódu sa dá platiť do sumy 50 eur. Kumulovaný limit na po sebe sa opakujúce platby je 150 eur. „V prípade platenia na terminále klient v drvivej väčšine prípadov ani nezadáva PIN kód na POS terminále, pretože sa overuje cez svoje smart zariadenie,” dodáva Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

V rámci bezpečnosti pri platbách hodinkami je navyše prvok, že ak zložíte hodinky z ruky alebo uplynie 24 hodín, musíte znova zadať prístupový PIN kód.

O bezpečnosť platieb cez inteligentné zariadenia sa starajú v podstate traja hráči, správca peňaženky (napr. Google Pay), kartová spoločnosť (Visa či MasterCard) a samotná banka.

Stratený smart náramok sa dá zablokovať

Ak náramok či hodinky stratíte alebo vám ho ukradnú, netreba panikáriť. Tieto zariadenia sa dajú zablokovať podobne ako banková karta na pár klikov v mobilnej aplikácii k danému zariadeniu, prípadne cez telefonát banke. „Pri strate zariadenia je potrebné zavolať na dialog Live a požiadať o odstránenie karty z Apple peňaženky,” radí Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky. Pri strate zariadenia s Google Pay môžete využiť službu Googlu na nájdenie svojho zariadenia, s ktorou môžete na diaľku kartu z Google Peňaženky odstrániť.

Platobné služby, ktoré podporujú slovenské banky

Pri smart platobných službách zďaleka neplatí, že najviac služieb ponúkajú veľké banky. Z porovnania, ktoré realizoval portál Banky.sk, jednoznačne najlepšie vyšla 365 banka, ktorá svojim klientom ponúka až 9 rôznych platobných technológií.

Foto: Burst.shopify.com

Informačný servis