Antisemitizmus prekročil hranicu, vandali zaútočili na židovský cintorín v Barcelone

Na židovskom cintoríne Les Corts v španielskej Barcelone došlo počas víkendu k znesväteniu viacerých hrobov. Incident, ktorý sa udial v sobotu, nahlásila židovská komunita v Španielsku, pričom katalánska polícia potvrdila, že prípad vyšetruje. „O incidente vieme a začali sme vyšetrovanie,“ povedal hovorca katalánskej polície, neuviedol však počet poškodených hrobov.
Podľa Federácie židovských komunít v Španielsku (FCJE) je však rozsah útoku oveľa vážnejší. Jej hovorca pre agentúru AFP uviedol, že znesvätených bolo viac ako 20 hrobov. Organizácia v oficiálnom stanovisku odsúdila „ohavný antisemitský čin“ a vyzvala úrady, aby „preukázali maximálne odhodlanie v boji proti antisemitizmu“.
Sloboda slova nie je právo šíriť nenávisť, Slovenské protifašistické hnutie varuje pred oslabením trestov za extrémizmus
FCJE zároveň incident spojila s kontroverznou mapou, ktorú vytvorili propalestínski aktivisti a ktorá označovala miesta a podniky v Barcelone s väzbami na Židov alebo Izrael. Hoci bola mapa neskôr odstránená z internetu, podľa federácie mohla prispieť k eskalácii nenávisti. „Týmito udalosťami robí antisemitizmus znepokojujúci skok – od slov k činom, od podnecovania k priamemu útoku,“ varovala FCJE.
Incident ostro odsúdil aj barcelonský starosta Jaume Collboni, ktorý na sociálnych sieťach uviedol, že úrady „pracujú na identifikácii páchateľov“. „Nenávisť nemá miesto v pluralitnej a rešpektujúcej Barcelone,“ zdôraznil.
Počet útokov na Židov rastie. Antisemitizmus sa vo svete výrazne stupňuje
Napätie v Španielsku sa stupňuje od začiatku izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy, ktorá nasledovala po útokoch Hamasu zo 7. októbra 2023. Rozsah deštrukcie vyvolal silné propalestínske nálady, sprevádzané demonštráciami a bojkotmi Izraela. Podľa FCJE žije v Španielsku približne 70-tisíc Židov a najnovší útok vyvoláva obavy, že ich bezpečnosť je čoraz viac ohrozená.