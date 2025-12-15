Počet útokov na Židov rastie. Antisemitizmus sa vo svete výrazne stupňuje

Po celom svete pribúdajú útoky na židovské komunity ako priame prejavy antisemitizmu. Len v prvom polroku tohto roka štatistiky zaznamenali viac ako štyri a pol tisíca nenávistných prejavov a násilných činov voči Židom. Ide o rekordné čísla, pričom priemerne dochádza k dvadsiatim takýmto incidentom denne. Informuje o tom web TN.cz.
Tragédia na pláži Bondi v Sydney je zrejme len ďalším z týchto prejavov. „Ide o cielený útok na austrálskych Židov v prvý deň Chanuky. Je to hanebný čin, prejav antisemitizmu a terorizmu, ktorý zasiahol samotné srdce našej krajiny,“ vyhlásil austrálsky premiér Anthony Albanese. Austrália ešte donedávna patrila medzi štáty, kde sa antisemitizmus takmer nevyskytoval a nenaberal násilné formy.
„Od 7. októbra 2023 sledujeme mimoriadne znepokojivý nárast antisemitských incidentov. Počet hlásených prípadov sa počas jediného roka zvýšil o viac ako 300 percent. Incidenty siahajú od vyhrážok a vandalizmu až po obťažovanie či dokonca fyzické násilie,“ uviedla austrálska splnomocnenkyňa pre boj proti antisemitizmu Jillian Segalová.
Najviac prípadov antisemitizmu hlásia v západnej Európe a Spojených štátoch. Napríklad v britskom Manchestri pred dvoma mesiacmi muž autom vrazil do skupiny ľudí pred synagógou. Následne vystúpil a zaútočil nožom. Vlani v Paríži útočník podpálil synagógu a v Amsterdame stúpenci Palestíny napadli fanúšika izraelského futbalového klubu a zbili ho.
Stovky vážnych antisemitských incidentov hlásia aj Spojené štáty. Ide o fyzického násilia a vandalizmu, vyhrážky Židom na univerzitách či v blízkosti synagóg.