Answear odhaľuje emócie ukryté v šatníku: Nová kampaň hrá s tancom aj dvojzmyslami

Móda môže byť viac než len trend či praktický doplnok. Nová kampaň Answear ukazuje, že šaty, košeľa či kabát dokážu rozprávať príbehy o láske, intimite a slobode. Prostredníctvom tanca, poézie a silných obrazov značka odhaľuje, ako sa oblečenie mení na nositeľa emócií a spomienok.
Na prvý pohľad sú to len šaty či kabát. No v novej kampani značky Answear sa z kúskov oblečenia stávajú symboly intimity, lásky a slobody. Dva vizuálne spoty, ktoré kombinujú tanec, poéziu a hru so slovami, dokazujú, že móda môže byť jazykom emócií a nositeľom spomienok.
„Naša kampaň je oslavou osobnosti a odvahy byť sám sebou,“ hovorí Nicole Groesslová, country manažérka pre Slovensko a Česko v Answear. „Veríme, že móda dokáže premeniť bežný deň na výnimočný okamih. Nie je to len o tom, čo si oblečiete, ale o pocite, ktorý vo vás oblečenie zanechá. Prostredníctvom pohybu, umeleckých obrazov a emócií pozývame ľudí objavovať, ako sa ich vlastný príbeh môže zapísať do každého outfitu.“
Intimita za zatvorenými dverami
Prvý spot divákov prenáša do prostredia hotelovej izby, kde sa tanečný duet odohráva medzi dvomi ľuďmi – a zároveň medzi dvomi kúskami oblečenia. Biela košeľa Paul Smith a šaty s čipkou Twinset tu nie sú len módnymi doplnkami, ale hrdinami, ktorí podčiarkujú atmosféru blízkosti a intimity.
Slová „Nezahaľuje ma, aby ma skryla. Zahaľuje ma, aby odhalila viac,“ dodávajú príbehu poéziu a otvárajú priestor na zamyslenie – oblečenie nemusí zakrývať, ale môže odhaľovať vnútorný svet človeka.
Sloboda pod holým nebom
Druhý príbeh z kampane sa odohráva v mestskom parku. Tu sa vlnený kabát Patrizia Pepe stáva treťou postavou dynamickej choreografie. Každý pohyb tanečníkov ukazuje, že kabát nie je len praktickým odevom do chladných dní, ale symbolom tepla, blízkosti a ľudskej spolupatričnosti.
„Nepotrebujete ho, aby vás zohrial. Potrebujete ho, aby ste cítili teplo,“ zaznieva vo videu. Výrok zdôrazňuje, že móda má schopnosť vyjadrovať emócie a prepojiť sa s našimi najhlbšími pocitmi.
Kreatívny tím svetovej úrovne
Za celou myšlienkou stojí medzinárodný tím profesionálov. Spoty režírovala Adi Halfin, známa svojím precíznym citom pre pohyb a vizuálne metafory. O choreografiu sa postarala Emilie Leriche, ktorá do príbehu vniesla dynamiku tanca.
Účinkujúci tanečníci sú takisto výrazné osobnosti. V hotelovom spote hrá hlavnú úlohu Mathilde Lin, známa z videoklipu Harryho Stylesa As It Was, po boku Davida Lagerqvista. Druhý príbeh oživili finalistka desiatej série You Can DanceAngele Villanueva Jara a tanečník Mermoz Melchior.
Styling zastrešil Łukasz Witek z Answear.com, o produkciu sa postarala spoločnosť Shootme a mediálne plánovanie zastrešila agentúra Starcom.
Viac ako e-shop – móda ako jazyk emócií
„Naše oblečenie získava nové dimenzie v závislosti od kontextu,“ hovorí Marta Sawicka, riaditeľka pre image marketing v Answear. „Slogan ‚Zahaľte svoj život do vzácnych vecí‘sa realizuje na viacerých úrovniach – od rozmanitosti vzťahov, cez viacvýznamovosť samotných kúskov až po slovné hry v našich videách.“
Kampaň tak potvrdzuje pozíciu Answear.com ako platformy, ktorá sa nesústredí iba na predaj oblečenia. Značka stavia na emocionálnom prepojení módy a človeka, čím prekračuje hranice bežného e-commerce.
Európska premiéra
Nová kampaň odštartuje 22. septembra 2025 a uvidia ju zákazníci vo všetkých 12 európskych krajinách, kde značka pôsobí. Answear tak dáva jasne najavo, že móda môže byť univerzálnym jazykom – jazykom lásky, intimity, slobody aj spomienok.