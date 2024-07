Angličania už riešia budúcnosť trénera pri reprezentácii. Southgate načrtol, čo sa bude v najbližšom období diať

Čakanie anglickej futbalovej reprezentácie na titul z vrcholného podujatia sa predlžuje minimálne do leta 2026. Albión totiž neuspel vo finále na druhých majstrovstvách Európy bez prerušenia.

Kým pred troma rokmi zverenci trénera Garetha Southgata podľahli Talianom, na tohtoročnom kontinentálnom šampionáte boli v záverečnom súboji turnaja nad ich sily Španieli.

Southgate svoju budúcnosť necháva otvorenú

Stále tak platí, že zatiaľ jediným titulom Angličanov je prvenstvo na majstrovstvách sveta ešte z roku 1966, teda pred 58 rokmi. Nemožno pritom povedať, že na to nemali príležitosti, keďže pod koučom Southgateom boli dvakrát vo finále ME, na MS sa do semifinále dostali v roku 2018 a do štvrťfinále v Katare 2022. Southgate, päťdesiattriročný rodák z Watfordu, má zmluvu s anglickou Futbalovou asociáciou do konca roka 2024. Svoju budúcnosť pri tíme nateraz necháva otvorenú.

„Nemyslím si, že teraz je ten správny čas prijať nejaké rozhodnutie v tomto smere. Budem sa o tom zhovárať s tými správnymi ľuďmi,“ uviedol po neúspešnom nedeľňajšom finále v Berlíne, v ktorom jeho zverenci podľahli španielskemu súperovi 1:2.

Získal si priazeň fanúšikov aj novinárov

Southgate je vo funkcii už osem rokov, prevzal ju po ME 2016. Po záverečnom hvizde v nedeľňajšom súboji v Berlíne stál s kamennou tvárou, potom šiel gratulovať španielskemu kormidelníkovi k úspechu. Na hracej ploche sa potom jednotlivo zastavoval pri svojich zverencoch.

Southgate si na lavičke anglickej reprezentácie získal priazeň fanúšikov aj novinárov. V ostatnom období však čelil tvrdej kritike za to, že jeho tím hral príliš opatrne a jeho prioritou bola defenzíva. Niektorí priaznivci dokonca smerom k nemu hádzali z tribún nemeckých štadiónov prázdne plastové poháre od piva.

„Všetci chceme byť obdivovaní, správne?“ uviedol po semifinále, v ktorom jeho tíme zdolal Holanďanov 2:1. Poznamenal tiež, že čeliť neustálej kritike je pre neho náročné.

Anglicko má úžasných mladíkov

Po druhom neúspešnom finále ME sa nechcel púšťať do detailnej debaty o tom, či zostane na lavičke Angličanov.

„Rozumiem podstate otázky aj jej časovaniu, museli ste sa to spýtať. Musím však absolvovať rozhovory s dôležitým osobami, nebudem to hneď rozoberať verejne,“ odpovedal Southgate a doplnil: „Bez debaty má Anglicko úžasných mladíkov, ktorí už majú aj dostatok skúseností. Mnohí zo súčasného kádra tu budú aj o dva roky, štyri roky, šesť či osem rokov.“

Krátko sa vyjadril aj k tomu, že pod finálovú prehru jeho tímu sa čiastočne podpísalo aj to, že v osemfinále proti Slovákom aj štvrťfinále proti Švajčiarom museli jeho zverenci absolvovať predĺženie, čo im odobralo sily.

„Na konci nám už tak nefungovali nohy a vtedy začnete robiť chyby. Hráči to dotiahli až do 85. minúty posledného zápasu. Boli naozaj neskutoční,“ dodal Southgate. Jeho tím už o necelé dva mesiace čaká ďalší súťažný duel, keďže už 7. septembra nastúpia Angličania v Lige národov proti Írom.