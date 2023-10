Šoltis skončil na pozícii trénera FC Košice, domáca prehra s Bystričanmi bola poslednou kvapkou (foto)

Šesť prehier bez prerušenia a pokles na 10. priečku prvoligovej tabuľky pripravil Antona Šoltisa o pozíciu trénera v tíme FC Košice.

Koniec na pozícii trénera

Nováčik najvyššej domácej súťaže na svojom webe informoval, že odvolal trénerský štáb z funkcie a nástupca nového kouča ešte nie je známy. V aktuálnej sezóne ide o druhú trénerskú zmenu v prvoligovom tíme, v Michalovciach už skôr Mareka Petruša nahradil Peter Struhár.

Okrem Šoltisa skončili na košickej lavičke aj jeho asistenti Ondrej Duda a Roland Móder. Poslednou kvapkou pre vedenie organizácie bola sobotňajšia domáca prehra Košičanov s hráčmi Banskej Bystrice 2:4. Futbalisti Košíc v zápase viedli 2:0, napriek tomu nezískali ani bod a po súboji sa aj fanúšikovia pokrikmi dožadovali odchodu kouča Šotlisa. Do prvoligovej tabuľky získali Košičania zatiaľ 7 bodov z jedenástich vystúpení.

Sobotňajší zápas medzi FC Košice a MFK Dukla Banská Bystrica (2:4).

„Potvrdzujem, že Anton Šoltis a jeho asistenti skončili na pozícii trénerov FC Košice. Negatívna séria bez bodového zisku ako aj kolísavé výkony mužstva rozhodli, že ďalej nebudeme pokračovať v spolupráci. Osobne je mi to ľúto, pretože Tóno Šoltis urobil pre náš klub veľa. Postúpil s mužstvom do ligy, za čo mu patrí poďakovanie, ale rozhodli sme sa pre zmenu,“ informoval generálny manažér FC Košice Pavol Turczyk.

Turczyk odsúdil správanie fanklubu

Vedenie klubu aktuálne rokuje s možnými nástupcami na uvoľnený post. Už v stredu však Košičania nastúpia v Slovenskom pohári na pôde druholigového Šamorína, v tomto súboji možno bude na lavičke len dočasný kouč. Turczykovi sa nepáčilo skandovanie košického fanklubu počas duelu proti Banskej Bystrici.

„Toto si tréner Šoltis nezaslúžil. Rozumiem tomu, že diváci chcú vidieť predovšetkým víťazstvá a góly, ale od riešenia personálnych otázok sme tu my vo vedení klubu. Z našej strany patrí Antonovi Šoltisovi a jeho asistentom poďakovanie za pôsobenie v našom klube. Rád by som im tiež zaželal všetko dobré do ďalšej kariéry. Futbal prináša rôzne momenty, aj takéto menej príjemné, ale netreba zabúdať aj na to, čo všetko títo chlapi pre FC Košice urobili,“ poznamenal.