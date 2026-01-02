Americký prezident Donald Trump kritizoval Clooneyovcov za získanie francúzskeho občianstva

Na Silvestra napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social: „Dobrá správa! George a Amal Clooneyovci, dvaja z najhorších politických prognostikov všetkých čias, sa oficiálne stali občanmi Francúzska, ktoré je, žiaľ, uprostred veľkého problému s kriminalitou v dôsledku svojho absolútne hrozného prístupu k imigrácii.“
Amal Clooneyová je prominentná právnička, ktorá sa dlhodobo zaoberá problematikou ľudských práv.
Politická naivita
George Clooney je dlhoročným fundraiserom (organizátorom zbierok) pre Demokratickú stranu. V júli 2024 publikoval v denníku The New York Times komentár, v ktorom vyzval vtedajšieho amerického prezidenta Joea Bidena, aby odstúpil zo súboja o post demokratického kandidáta pred novembrovými prezidentskými voľbami po Bidenovom katastrofálnom výkone v televíznej debate s Trumpom. Necelé dva týždne nato sa Biden zo súboja stiahol.
Trump sa na túto epizódu odvolal vo svojom príspevku a vysmial sa Clooneyho politickému úsudku. „Pamätáte si, keď Clooney… opustil Joea počas zbierky, len aby sa pridal na stranu inej hviezdnej kandidátky, Jamaly (K!), ktorá teraz bojuje s najhorším guvernérom v krajine vrátane Tima Waltza či Gavina Newscuma (Newsoma), o to, kto povedie demokratov k ich budúcej porážke,“ napísal americký prezident.
Hlupák, čo naháňal dievčatá
Zbierku, ktorú Trump spomenul, usporiadal Clooney na podporu Bidenovej kampane. Podľa knihy dvoch amerických novinárov Biden herca na podujatí nespoznal.
Trump pokračoval vo svojom útoku bagatelizovaním Clooneyho filmovej kariéry. „Clooney získal viac publicity za politiku ako za svojich zopár úplne priemerných filmov. Nebol vôbec filmovou hviezdou, bol len priemerným chlapíkom, ktorý si neustále ťažkal na zdravý rozum v politike,“ napísal Trump.
Podľa herca sa Trump a Clooney poznali ešte predtým, ako Trump vstúpil do politiky. V rozhovore pre BBC v roku 2021 Clooney o Trumpovi povedal: „Bol to len taký hlupák… Bol to len chlap, ktorý naháňal dievčatá… to bolo všetko, čo bol.“