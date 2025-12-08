Americký návrh zákona obranného rozpočtu počíta so 400 miliónmi dolárov ročne na vojenskú pomoc Ukrajine do roku 2027

Americkí zákonodarcovia v nedeľu predstavili návrh obranného rozpočtu v hodnote 900 miliárd dolárov (približne 774 miliárd eur), ktorý počíta s 400 miliónmi dolárov (približne 344 miliónov eur) ročne na vojenskú pomoc Ukrajine do roku 2027 v rámci Iniciatívy pre bezpečnostnú pomoc Ukrajine (USAI). Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Najnovšia verzia legislatívy, o ktorej by sa v Snemovni reprezentantov mohlo hlasovať už tento týždeň, predstavuje kompromis medzi dvoma návrhmi, ktoré začiatkom tohto roka schválila Snemovňa a Senát. Návrh zákona by znovu umožnil využívanie programu USAI, iniciatívy pod vedením Pentagónu, ktorá zabezpečuje dodávky zbraní pre Ukrajinu prostredníctvom kontraktov s americkými zbrojovkami. Podľa ukrajinskej veľvyslankyne vo Washingtone Oľhy Stefanišynovej sa program USAI predlžuje do roku 2029.
Po Trumpovej kritike sa Zelenskyj stretne s európskymi spojencami
Kongres zároveň požaduje častejšie zverejňovanie údajov o pomoci, ktorú Kyjevu poskytujú európski spojenci. Tento krok odráža tlak Washingtonu na Európu, aby prevzala väčšiu časť zodpovednosti za podporu Ukrajiny. Po nástupe do úradu americký prezident Donald Trump výrazne obmedzil pomoc Ukrajine, keďže sa snaží sprostredkovať rýchlu mierovú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou.