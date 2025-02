Americký kongresman navrhol premenovať Grónsko na Červenú, bielu a modrú krajinu

Republikánsky kongresman z amerického štátu Georgia predložil Snemovni reprezentantov návrh zákona, ktorý má v USA dať Grónsku nový názov. Urobil to v čase, v ktorom šéf Bieleho domu Donald Trump pokračuje v úsilí kúpiť tento ostrov. Informuje o tom web USA Today.

Podľa návrhu zákona, ktorý predložil kongresman Earl „Buddy“ Carter, by sa Grónsko malo v USA volať „Červená, biela a modrá krajina„. Zákon by mal nariadiť novému ministrovi vnútra Dougovi Burgumovi, aby dohliadol na zmenu a implementoval ju do oficiálnych dokumentov a máp.

„Amerika je späť a čoskoro bude väčšia ako kedykoľvek predtým, keď sa k nej pridá Červená, biela a modrá krajina,“ uviedol Carter. „Prezident Trump správne identifikoval kúpu krajiny, ktorá sa dnes volá Grónsko, ako prioritu národnej bezpečnosti,“ vyhlásil kongresman.