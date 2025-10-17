Americký akciový trh klesol pre obavy o regionálne banky

Akcie na Wall Street vo štvrtok klesli pre obavy, že problémy so súkromnými úvermi by mohli zaťažiť regionálne banky v USA. „Objavujú sa určité obavy týkajúce sa úverov,“ povedal Angelo Kourkafas zo spoločnosti Edward Jones o poklese amerických akcií. „Investori zaujímajú opatrný prístup,“ dodal.
Akcie spoločnosti Zions Bancorp so sídlom v Salt Lake City klesli o 13,1 percenta. Zlacneli aj akcie ďalších stredne veľkých a regionálnych bánk. M&T Bank, Comerica a Fifth Third Bancorp stratili štyri až sedem percent.
Priemyselný Dow Jones si odpísal 0,7 percenta a uzavrel na úrovni 45 952,24 bodu. Index S&P 500 si pohoršil o 0,6 percenta na 6 629,07 bodu a technologický Nasdaq klesol o 0,5 percenta na 22 562,54 bodu.
Burzy v Európe si vo štvrtok prilepšili po tom, ako francúzsky premiér Sébastien Lecornu prežil hlasovanie o dôvere. Parížsky index CAC 40 stúpol o 1,4 percenta na 8 188,59 bodu, frankfurtský DAX vzrástol o 0,4 percenta na 24 272,19 bodu a londýnsky FTSE 100 sa posilnil o 0,1 percenta na 9 436,09 bodu.
Ázijské akcie v piatok kopírovali štvrtkový vývoj na Wall Street a zamierili nadol. Hlavný japonský index Nikkei 225 klesol o 1,4 percenta na 47 582,15 bodu, hongkonský Hang Seng sa oslabil o 2,5 percenta na 25 247,10 bodu a index čínskej burzy Shanghai Composite stratil 2 percentá a uzavrel na hodnote 3 839,76 bodu.