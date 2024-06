Amerického vojaka Gordona Blacka odsúdili v Rusku za krádež a vyhrážanie sa vraždou na takmer štyri roky väzenia

V ruskom Vladivostoku v stredu odsúdili amerického vojaka za krádež a vyhrážanie sa vraždou. Muž dostal trest odňatia slobody na tri roky a deväť mesiacov.

Tridsaťštyriročný štábny seržant Gordon Black priletel do Vladivostoku za svojou priateľkou a zatkli ho minulý mesiac po tom, čo ho obvinila z toho, že ju okradol, uviedli americkí predstavitelia a ruské úrady.

Black sa mal vrátiť do Texasu

Vojak, ktorý je ženatý, bol umiestnený v Južnej Kórei a bol v procese návratu domov do Fort Cavazos v Texase, no namiesto toho odišiel do Ruska.

Ruské štátne tlačové agentúry Tass a RIA Novosti uviedli, že okrem väzenia musí Black zaplatiť odškodné 10-tisíc rubľov. Prokurátori pre neho žiadali vyšší trest, a to štyri roky a osem mesiacov odňatia slobody.

Zadržiavajú viacero Američanov

Blackovo zatknutie ešte viac komplikuje vzťahy USA s Ruskom, ktoré sú na pozadí ruskej vojny na Ukrajine čoraz napätejšie. V Rusku zadržiavajú viacero Američanov.

Medzi nimi sú napríklad bývalý príslušník námornej pechoty Paul Whelan a reportér novín Wall Street Journal Evan Gershkovich, ktorí sú obvinení zo špionáže.