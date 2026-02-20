Americké úrady obvinili troch inžinierov z krádeže tajomstiev Googlu v prospech Iránu

Americká federálna porota obvinila troch inžinierov zo Silicon Valley z krádeže obchodných tajomstiev technologických spoločností vrátane Googlu a ich odovzdania Iránu. Vo štvrtok o tom informovalo ministerstvo spravodlivosti USA.
Obvinení, iránski občania Samaneh Ghandaliová, jej sestra Soroor Ghandaliová, ako aj jej manžel Mohammadjavad Khosravi, čelia obvineniam zo sprisahania, krádeže obchodného tajomstva a marenia vyšetrovania. Vo štvrtok ich zatkli a predviedli pred federálny súd v kalifornskom meste San Jose, kde žili.
Zneužívali pozície
Podľa vyšetrovateľov ženy pracovali v spoločnosti Google a neskôr v ďalšej technologickej firme, zatiaľ čo Khosravi pôsobil v inom podniku. Trojica mala zneužiť svoje pracovné pozície na získanie citlivých údajov o mobilných procesoroch a bezpečnostných technológiách a následne ich preniesť do Iránu.
Prokuratúra uviedla, že podozriví ukradli „stovky súborov“, vrátane tajomstiev týkajúcich sa procesorov pre smartfóny Pixel, ktoré kopírovali na osobné zariadenia a komunikačné platformy.
Zrada dôvery
„Ide o vypočítanú zradu dôvery jednotlivcami, ktorí mali kradnúť tajomstvá spoločností, ktoré ich zamestnávali,“ uviedol predstaviteľ FBI Sanjay Virmani.
Google zaznamenal podozrivú aktivitu Samaneh Ghandaliovej a v auguste 2023 jej zablokoval prístup k firemným systémom. Podľa ministerstva spravodlivosti niektoré zo zariadení neskôr pristupovali k citlivým dokumentom aj počas jej pobytu v Iráne.
Nie je zatiaľ jasné, komu konkrétne mali byť informácie v Iráne odovzdané. Trojica má opäť predstúpiť pred súd.