Americké akcie klesli napriek pokroku v rokovaniach o obchode medzi USA a Čínou

Akcie na Wall Street v stredu uzavreli nižšie napriek pozitívnemu vývoju v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou. Po dvoch dňoch diskusií v Londýne poprední americkí a čínski vyjednávači v utorok večer oznámili „rámcovú“ dohodu.

Súčasťou dohody je to, že Čína nebude prekážať exportu vzácnych zemín do USA a Washington nebude brániť čínskym študentom študovať na amerických univerzitách. Americké akcie však klesli, pretože investori takýto výsledok už do ich ceny vopred zarátali. Okrem toho americký minister financií Scott Bessent upozornil, že širšia dohoda s Čínou si vyžiada „dlhší proces“.

Index S&P 500 po troch dňoch rastu stratil 0,3 percenta a uzavrel na úrovni 6 022,24 bodu. Priemyselný index Dow Jones stagnoval na hodnote 42 865,77 bodu a technologicky Nasdaq klesol o 0,5 percenta na 19 615,88 bodu.

Väčšina ázijských trhov tiež klesla. Hlavný japonský index Niikkei 225 sa vo štvrtok oslabil o 0,65 percenta na 38 173,09 bodu a index hongkonskej burzy Hang Seng si pohoršil o 1,39 percenta na 24 028,29 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite nepatrne stúpol, a to o 0,01 percenta na 3 402,66 bodu.