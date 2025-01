Americká inflácia sa v decembri zrýchlila

Inflácia spotrebiteľských cien v USA vzrástla v decembri už tretí mesiac v rade, keďže sa zvýšili ceny energií. Zosilnel tak tlak na americký Federálny rezervný systém (Fed), aby pozastavil znižovanie úrokových sadzieb. Medziročná inflácia v USA sa minulý mesiac zrýchlila na 2,9 percenta z novembrových 2,7 percenta, uviedlo v stredu americké ministerstvo práce.

Vývoj inflácie v decembri bol v súlade so prognózou ekonómov oslovených v prieskume Dow Jones Newswires a The Wall Street Journal. „Dnešné údaje o inflácii potvrdzujú, že Fed má pravdu, keď je opatrný vo svojej menovej politike,“ povedal analytik CMC Markets Jochen Stanzl.

Vyššie ceny by mohli skomplikovať ekonomické plány zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa chystá v pondelok vrátiť do úradu. Trump ohlásil niekoľko politík, od ciel až po deportácie, ktoré podľa mnohých ekonómov môžu zvýšiť infláciu. Trump a jeho priaznivci však tieto názory spochybňujú a tvrdia, že mnohé z jeho návrhov, ktoré sú zamerané na deregulácie a podporu produkcie energie, by mali udržať ceny pod kontrolou.