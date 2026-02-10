Američania zabili v Tichom oceáne ďalších dvoch údajných pašerákov drog

Americká armáda v pondelok oznámila, že pri najnovšom útoku na plavidlo podozrivé z pašovania drog vo východnom Tichom oceáne zahynuli dvaja ľudia.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa začala začiatkom septembra cieliť na údajné pašerácke lode a tvrdí, že fakticky vedie vojnu proti takzvaným narkoteroristom pôsobiacim z Venezuely.
Hľadajú preživšieho
Južné veliteľstvo ozbrojených síl USA vo vyhlásení na sociálnej sieti X uviedlo, že pri zásahu boli zabití „dvaja narkoteroristi“ a jeden človek útok prežil. Dodalo, že pobrežná stráž dostala upozornenie, aby aktivovala systém pátrania a záchrany pre preživšieho.
Predstavitelia administratívy však neposkytli jednoznačné dôkazy o tom, že plavidlá sú zapojené do obchodovania s drogami, čo vyvoláva ostré diskusie o zákonnosti týchto operácií, ktoré sa rozšírili z Karibiku aj do Tichého oceána.
Počet obetí stúpa
Pondelkový smrteľný útok tak zvýšil celkový počet obetí na najmenej 130 ľudí v rámci 38 podobných zásahov. Zároveň ide o tretí hlásený americký útok na údajné drogové plavidlo v regióne od januárového zadržania venezuelského lídra Nicolása Madura americkými špeciálnymi silami.
Ten už skôr tvrdil, že americká séria úderov má viesť k zmene režimu v tejto juhoamerickej krajine. Ľavicový líder je v Spojených štátoch vo väzbe, kde čelí obvineniam z drogovej trestnej činnosti a nedovoleného držania zbraní, pričom vinu odmieta.