Američania si mysleli, že Trump je mŕtvy

Dva dni som nič nerobil a už sa hovorilo, že sa mi niečo stalo, reagoval v utorok americký prezident Donald Trump na fámy o tom, že zomrel. Biden nerobil nič celé mesiace, nebolo ho vidieť a nikto nikdy nepovedal, že sa mu niečo zlé stalo a vieme, že nebol v najlepšej forme, povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.
Biely dom v závere minulého týždňa neohlásil nijaké Trumpove verejné vystúpenia, hoci miluje publicitu. V kombinácii s tým, že je najstarším človekom, aký bol zvolený za prezidenta USA, a nedávnymi zábermi podliatiny na jeho ruke, to vyvolalo špekulácie.
Na predĺžený víkend, keďže v pondelok bol v USA Sviatok práce, mal Trump pôvodne ísť do svojho golfového klubu v New Jersey, ale namiesto toho zostal vo Washingtone. V sociálnych médiách sa šíril hešteg ‚kdejetrump‘. Internetová komunita spochybnila aj pravosť fotografie prezidenta s miestnym rozhlasovým moderátorom Johnom Fredricksom z nedele.
Trump v utorok povedal, že sociálne médiá, v ktorých boli dohady o jeho úmrtí, nevidel, ale informoval ho o tom jeho personál. Zdravie amerických prezidentov bolo vždy stredobodom záujmu, ale keďže Biely dom od roku 2017 má dvoch najstarších šéfov v histórii, je teraz kontrola ešte prísnejšia. Trump sa často chváli svojím dobrým zdravím a energiou a jeho administratíva dokonca zverejnila obrázok, na ktorom je vyobrazený ako Superman.