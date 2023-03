All England Club sa rozhodol, ruskí a bieloruskí tenisti môžu pod určitými podmienkami hrať na Wimbledone

Organizátori tretieho grandslamového turnaja tenisovej sezóny vo Wimbledone umožnia počas tohtoročnej edície účasť ruským a bieloruským reprezentantom.

Udeje sa tak pod podmienkami, že svojím konaním nepodporia vojnu na Ukrajine a ich účasť na podujatí nebude financovaná priamo spomenutými štátmi alebo sponzormi naviazanými na ruskú či bieloruskú vládu.

Na ostatných turnajoch hrajú

Vlani organizátori londýnskeho podujatia z All England Clubu nepovolili účasť hráčov a hráčok z Ruska a Bieloruska. Takéto rozhodnutie učinili krátko po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu, pri ktorej Rusi využili podporu bieloruskej strany.

Predstavitelia All England Clubu zdôvodnili svoje rozhodnutie opäť povoliť štart Rusom a Bielorusom aj tým, že na ostatných turnajoch, vrátane grandslamových, môžu súťažiť.

„Súlad medzi grandslamovými turnajmi považujeme za čoraz dôležitejší v dnešnom tenise. Proti nášmu vlaňajšiemu postoju ostro protestovali viaceré národné zväzy a malo to také následky, že ak by to pokračovalo, škodilo by to záujmom hráčov, fanúšikov, podujatia aj britskému tenisu,“ uviedli organizátori v oficiálnom stanovisku.

Špeciálne vyhlásenie

Napriek tomu, že vojna stále trvá, tentoraz sú vraj Briti pripravení zriecť sa tohto verdiktu.

Novinári v Spojenom kráľovstve špekulujú, že hráči z Ruska a Bieloruska by mohli by požiadaní, aby podpísali špeciálne vyhlásenie, v ktorom sa zaviažu, že v žiadnom prípade počas turnaja nebudú „propagovať alebo oslavovať“ Putinovu vojnu.

Tohtoročný Wimbledon sa uskutoční od 3. do 16. júla. Titul budú obhajovať Srb Novak Djokovič a Kazaška Jelena Rybakinová.