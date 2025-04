Alcaraz sa odhlásil z turnaja v Madride. Aký je dôvod jeho absencie? - FOTO

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa odhlásil z turnaja ATP v Madride, ktorý sa v španielskej metropole začal v stredu. Dôvodom sú zdravotné problémy, trojku svetového rebríčka totiž trápi stehenné svalstvo.

Ide o výrazný škrt cez rozpočet u štvornásobného grandslamového šampióna, ktorý by mal od 25. mája obhajovať titul na Roland Garros. Diskomfort Alcaraza pochádza z nedávneho finále na turnaji v Barcelone, v ktorom prehral s Dánom Holgerom Runem.

„Spravil som všetko možné, ale počas ostatných dní sa to nezlepšilo. Nejde to tak, ako b som si prial, aby som mohol hrať. Preto som sa rozhodol neriskovať,“ uviedol 21-ročný Španiel, ktorý je bez tréningu od pondelka.

„Ak by som nastúpil, mohlo by sa to ešte zhoršiť a liečba by trvala ešte dlhšie. Bolo to ťažké rozhodnutie, ale myslím si, že je správne,“ dodal. Alcaraz v Madride triumfoval v rokoch 2022 a 2023.

Španielsky tenista nevylúčil, že sa na súťažné dvorce vráti od 7. mája v talianskom Ríme. Doplnil, že na Roland Garros bude pripravený.

„V Paríži nastúpim. Urobím však maximum, aby som to stihol už v Ríme. V pondelok ma čakajú ďalšie vyšetrenia a uvidíme, ako sa veci posunú. Sám som zvedavý, ako zareaguje moje telo,“ poznamenal.