Alcaraz bojuje so zranením členka po víťazstve na Japan Open v Tokiu

Svetová jednotka si nebola istá rozsahom zranenia, no sľubuje bojovať o postup v turnaji.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz má obavy o svoju kondíciu po zranení členka počas úvodného zápasu na Japan Open v Tokiu. Jednotka svetového rebríčka zdolala Argentínčana Sebastiána Báeza 6:4, 6:2, no v piatej hre prvého setu spadla a niekoľko minút mal na kurte bolestivú grimasu.

Alcaraz mal počas lekárskej prestávky členok výrazne obviazaný, no neskôr sa vrátil na kurt a podarilo sa mu získať náskok 5:4. Zápas bol prerušený na pol hodiny kvôli dažďu a zatvoreniu strechy štadióna.

„Bolo to dôležité obdobie, ktoré mám pred sebou pred ďalším zápasom. Uvidíme, čo sa stane. Urobím všetko pre to, aby som bol v dobrej forme a pripravený hrať ďalej,“ povedal Alcaraz.

Alcaraz, ktorý hrá na Japan Open prvýkrát, dostal od divákov srdečný potlesk. „Bál som sa, pretože členok mi v prvých minútach dosť bolel. Potom som sa však cítil lepšie a mohol som odísť na lavičku, čo bolo pre mňa úľavou,“ priznal.

V ďalšom kole sa stretne s Belgičanom Zizou Bergsom. Medzi ďalších postupujúcich patria Američan Taylor Fritz, ktorý zdolal Kanaďana Gabriela Dialla, Nór Casper Ruud a Dán Holger Rune. Čech Tomáš Macháč vypadol po prehre s japonským kvalifikantom Šoom Šimabukurom.

