Albánsko opätovne otvorilo leteckú základňu Kuçovë zo sovietskej éry, tentokrát pre NATO

Albánsky premiér Edi Rama privítal znovuotvorenie leteckej základne, zhruba 85 kilometrov južne od hlavného mesta Tirana, ako „ďalší prvok bezpečnosti z nášho regiónu západného Balkánu, o ktorom dobre vieme, že môže byť ohrozený neoimperialistickými hrozbami a ambíciami Ruskej federácie“. Ako tiež povedal, Tirana ponúkla a diskutuje s NATO o námornej základni na západe Albánska.

„Premena leteckej základne Kuçovë je strategickou investíciou a ukazuje, že NATO pokračuje v posilňovaní svojej prítomnosti na západnom Balkáne, v oblasti strategického významu pre alianciu,“ uviedol hovorca aliancie Dylan White.

#Albania opened an air base in Kucove to serve #NATO aircraft

NATO member Albania on Monday opened a rebuilt Soviet-era airbase to support NATO aircraft amid an increased threat from Russia.

This was announced by the head of the Albanian government, Edi Rama. pic.twitter.com/WXR8NdL9xd

