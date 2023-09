Ako vybrať garážové vráta? Svoju úlohu hrá niekoľko kritérií

Obstaranie garážových vrát znamená investíciu aj na niekoľko desaťročí. Pri ich výbere je preto dobré zamerať sa na niekoľko základných parametrov, ktoré by mali garantovať, že zvolíte správne. Na čo sa teda pri obstarávaní garážových vrát sústrediť?

Základným kritériom pri výbere garážových vrát je voľba konkrétneho typu. Garáže súčasných novostavieb sa spravidla koncipujú tak, aby vyhovovali takzvanému sekčnému typu vrát, ktorý sa radí medzi najpopulárnejšie. Vráta sú v jeho prípade rozdelené do jednotlivých sekcií, ktoré zachádzajú pod strop, pri garáži sa preto myslí na to, aby bolo pod stropom dostatok miesta práve na zachádzanie vrát.

Variabilita na prvom mieste

Priority sa môžu zmeniť, pokiaľ ľudia okrem automobilu plánujú v garáži parkovať tiež napríklad motocykel či bicykel, keď má garáž fungovať ako jediný vstup do domu a nahradzovať vchodové dvere. V takýchto prípadoch je vhodné zamerať sa na špeciálnu odnož sekčného typu vrát, ktorý sa zasúva do boku garáže. Veľmi dobre poslúžia práve v momentoch, keď garáž stačí iba pootvoriť, napríklad na zaparkovanie jednostopového vozidla alebo kvôli pohybu osôb.

Foto: LOMAX

V priestore garáže často hrá úlohu každý centimeter. V takýchto prípadoch vráta väčšinou nemôžu zachádzať ani pod strop, ani do boku garáže. Pokiaľ je zároveň obmedzený aj priestor vjazdu, odporúčajú odborníci zamerať sa na takzvané rolovacie vráta. „Tento variant extrémne šetrí priestor, keď sa vráta rolujú do boxu nad stavebným otvorom garáže. Veľmi dobre to ide oproti trendu úspory miesta. Presným opakom je v tomto smere variant dvojkrídlových vrát. V minulosti bol veľmi obľúbený, aktuálne sa od neho ustupuje a zostáva preferovanou najmä pri samostatne stojacich garážach,“ popisuje aktuálne trendy Petr Přichystal zo spoločnosti LOMAX, ktorá je tuzemským lídrom v produkcii garážových vrát.

Kvalitné garážové vráta zvýšia bezpečnosť domu

Pre množstvo používateľov je pri výbere garážových vrát absolútne kľúčová bezpečnosť. Podstatnú úlohu v tomto smere hrá kvalitný motor s prevodovkou, ktorý bráni násilnému vypáčeniu vrát. Na bezpečnosť je možné ale pozerať aj z iných uhlov pohľadu. Napríklad rodiny s deťmi iste ocenia fotozávoru, ktorá pri zachádzaní zastaví vráta, pokiaľ sa v ich priestore pohybuje napríklad dieťa. Kľúčovým bezpečnostným prvkom je tiež padacia brzda, ktorá vráta v prípade neočakávaného pretrhnutia lanka zastaví pri páde, aby nikoho nezranili.

Foto: LOMAX

Dôležitý faktor, ktorý pri výbere garážových vrát hrá úlohu, je dĺžka záručnej lehoty. „Neprekročiteľné minimum je jednoznačne 5 rokov, v našom prípade ponúkame na samotné panely vrát záruku 10 rokov, na kovanie a nepohyblivé časti vrát potom pripadá ešte predĺžená záruka ďalších 10 rokov. Tým, že si napríklad panely sami vyrábame, kontrolujeme ich kvalitu a môžeme teda zákazníkom poskytnúť nadštandardnú záručnú lehotu,“ tvrdí Přichystal.

