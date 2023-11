Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii

Stret so zverou býva častejší, než si myslíme. V roku 2021 evidovala Allianz poisťovňa 2487 zrážok vozidiel so zverou, škody dosiahli výšku 6,63 milióna eur. V UNIQE tvoria škody následkom stretu so zvieraťom asi 10% z celkových škôd na motorových vozidlách.

Najväčšie riziko zrážky je po zotmení a ráno, vtedy je zver najaktívnejšia. Často sa vyskytuje v blízkosti lesa, na okraji polí a v blízkosti riek. V poslednej dobe si zver zamieri aj do obývaných oblastí. V úsekoch, ktoré sú vyznačené dopravným značením jazdite opatrne, sústredene a zníženou rýchlosťou, aby ste v prípade potreby dokázali včas reagovať. Stretu so zvieraťom sa nesnažte za každú cenu vyhnúť.

Ako reagovať?

Ak stretnete na ceste zver, neblikajte svetlami, tie zvieratá len oslepia a zostanú nehybne stáť na ceste. Keď stojí zviera v ceste, neobiehajte ho, zastavte a počkajte, kým prejde. Ak brzdíte na poslednú chvíľu a zvládnete pri manévri trúbiť, hluk môže zvieratá vyplašiť.

Zároveň držte volant pevne v rukách a snažte sa zostať vo svojom jazdnom pruhu a najmä na vozovke. Čelný stret so zverou je pre posádku bezpečnejší, ako zísť autom mimo cesty a bočne naraziť do stromu. Svedčia o tom aj prípady z poisťovní: „Vodič v snahe vyhnúť sa zvieraťu prudko strhol volant, prestal ovládať vozidlo a vošiel s ním do jazera. Škoda na vozidle bola totálna, presiahla 12 000 eur. Vodič našťastie neutrpel vážne zranenia,“ popisuje prípad poisťovňa UNIQA a dodáva: „V snahe vyhnúť sa zrážke so zvieraťom tiež veľmi často evidujeme nárazy do stromu alebo prevrátenia vozidla cez priekopu do poľa, pričom takéto nehody priamo ohrozujú život a zdravie posádky auta. Pričom stret so zvieraťom, ak už k nemu nevyhnutne musí prísť, vedie obvykle ku škode na vozidle a výrazne menej často ohrozuje zdravie vodiča a posádky vozidla.“

Odborníci radia – ak už má k zrážke so zverou prísť, neoplatí sa vozidlom manévrovať a vyhýbať sa zvieraťu vo vysokých rýchlostiach. Riskujete šmyk a tvrdý náraz do stromu alebo iného vozidla v protismere, čo môže mať často horšie následky.

Čo robiť v prípade ak zrazíte zviera

V prípade, že ku kolízii dôjde, okamžite kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, ktorá pomôže napr. s odtiahnutím vozidla, ak je nepojazdné. Nestačí, ak poškodené auto i miesto stretu nafotíte a fotky pošlete do poisťovne.Určite nezabudnite privolať políciu, policajný zápis o nehode bude potrebovať poisťovňa pri riešení poistnej udalosti. Lesná zver je majetkom užívateľa poľovného revíru. Oznámiť každú zrážku vozidla s lesnou zverou polícii je potrebné aj preto, lebo policajt na linke tiesňového volania vás poučí čo máte v danej situácii robiť a ako postupovať. Polícia sa vie okamžite skontaktovať s užívateľom poľovného revíru a dokáže zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie prekážky a obnovenie zjazdnosti cesty.

Polícia tiež upozorňuje, aby vodiči po zrážke so zvieraťom nijako nemanipulovali. Právo nakladať s uhynutou zverou má totiž len užívateľ poľovného revíru. Ak by ste si uhynutú zver odviezli domov, hrozí vám obvinenie z pytliactva.

Akú potrebujete poistku?

Škody na vozidle následkom stretu so zverou Vám poisťovňa uhradí z havarijného poistenia alebo z pripoistenia rizika stretu so zverou k PZP.

Ak máte nové auto, odborníci na poistenie jednoznačne odporúčajú havarijné poistenie.

Pri starom aute, je to na zváženie, pretože cena havarijného poistenia bude neprimerane vysoká vzhľadom na zostatkovú hodnotu vozidla. Tu sa asi viac oplatí pripoistenie rizika stretu so zverou. Dôležitosť mať poistený stret so zverou potvrdzujú aj štatistiky poisťovne Wüstenrot. V roku 2022 aj 2023 patrilo pripoistenie rizika stretu so zverou medzi najviac predávané pripoistenia.

Pri akciových ponukách poisťovní, ktoré k PZP bezplatne ponúkajú uzavretie pripoistenia pre prípad stretu so zverou, si treba skontrolovať výšku poistného krytia a výluky. Častokrát je poistná suma vyslovene symbolická a vzťahuje sa len na vymedzené obdobie.

V roku 2021 v poisťovni Allianz sa priemerné náklady na opravu škody vzniknutej pri zrážke so zverou vyšplhali na 2400 eur, tie najdrahšie škody prekročili sumu 20 tisíc eur.

V prípade, že následkom nehody príde k poškodeniu iného vozidla, dopravného značenia alebo došlo k zraneniu osôb vo vozidle, tieto škody sa hradia z Povinného zmluvného poistenia vodiča vozidla, ktoré nehodu spôsobilo.

Zdroj: Allianz, UNIQA, Wustenrot

Informačný servis