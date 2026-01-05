Ako na bežiacom páse. Experti skúmajú ďalší poškodený optický kábel v Baltskom mori

Litovskí experti skúmajú poškodenie podmorského optického kábla v Baltskom mori, ktorý spája Litvu s Lotyšskom, informovalo v pondelok litovské krízové centrum NKVC. Poškodenie prvýkrát nahlásili lotyšské úrady v nedeľu. Podľa NKVC je príliš skoro hovoriť o možnom zapojení Ruska.
„Posudzujeme možné dôsledky celého incidentu,“ povedal šéf centra Vilmantas Vitkauskas s tým, že poškodenie bolo zaznamenané 2. januára, pričom Lotyšsko začalo prípad vyšetrovať v nedeľu.
Loď, ktorá poškodila podmorský kábel vo Fínskom zálive, viezla sankcionovanú ruskú oceľ
Lotyšská premiérka Evika Siliňová vyhlásila, že „incident neovplyvnil používateľov telekomunikácií v Lotyšsku“.
Polícia pôvodne predpokladala, že kábel mohla poškodiť loď, ktorá následne zakotvila v jednom z baltských prístavov. V pondelok však oznámila, že jej zistenia „nenaznačujú súvislosť“ medzi danou loďou a poškodením.
Od roku 2023 došlo v Baltskom mori k viacerým incidentom, pri ktorých boli poškodené podmorské káble a energetické prepojenia, pričom podozrenia opakovane smerovali na Rusko.
Hovorca spoločnosti Arelion, ktorá je prevádzkovateľom podmorského kábla, pre AFP uviedol, že opravy už prebiehajú. Dodal, že firma „spolupracuje s úradmi v celom regióne“ na objasnení možných príčin týchto incidentov.