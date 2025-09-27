Ako Matúš Vallo premenil sľuby na dlhopisy - KOMENTÁR

Bratislava, mesto mostov a veľkých sľubov, sa pod vedením primátora Matúša Valla mení na finančný labyrint, kde sa ambície topia v mori dlhov. Keď v roku 2018 nastupoval do úradu, sľuboval moderné mesto – efektívne, transparentné, postavené na rozumnom hospodárení. Dnes, v roku 2025, Bratislava opäť kraľuje na chvoste rebríčka krajských miest s nelichotivým stupňom C mínus, symbolom finančnej nestability a vysokého rizika. S dlhom takmer 49 percent v pomere k bežným príjmom a záväzkami po lehote splatnosti na úrovni 1,6 percenta sa mesto ocitá na hrane. Čo sa stalo s víziou, ktorá mala Bratislavu priblížiť k Viedni?
Bratislava hospodárila najhoršie zo všetkých krajských miest, opäť skončila na dne rebríčka
Porovnanie s Trenčínom, najlepšie hospodáriacim krajským mestom, je ako pohľad do zrkadla. Kým Bratislava sa zmieta v dlhovej pasci, Trenčín s dlhom len 14,3 percenta a bez oneskorených záväzkov dosiahol stupeň B mínus. Tajomstvo? Pragmatizmus. Trenčín ukazuje, že aj v podmienkach obmedzených príjmov od štátu je možné hospodáriť s rozvahou – bez zvyšovania daní, bez zbytočných úverov, s jasnými prioritami. Bratislava, naopak, pod Vallovým vedením vsadila na veľkolepé plány, ktoré sa rozpadajú pod ťarchou vlastných zlých rozhodnutí. Zvýšenie daní z ubytovania a nehnuteľností v roku 2024 bolo len náplasťou na rozpočtové diery, no školy chátrajú, doprava kolabuje a verejné priestory zostávajú nedokončené.
Vallo nie je jediným vinníkom – štrukturálne nedostatky financovania samospráv sú realitou. No kým Trenčín hľadá úspory a efektívne vymáha pohľadávky, Bratislava sa spolieha na úvery, ktoré ju tlačia k finančnému okraju. Transparentnosť, Vallova vlajková loď, sa stráca v neprehľadných rozpočtoch a nejasných prioritách. Mesto, ktoré malo byť mostom k modernej budúcnosti, sa pod jeho rukami stáva mostom do dlhového chaosu.
Trenčín je lekciou, že veľké mesto nemusí znamenať veľké dlhy. Bratislava si zaslúži lídra, ktorý premení dane na výsledky, nie na ďalšie dlhopisy. Vallo mal byť tým lídrom, no jeho éra je varovaním: bez pevného plánu a disciplíny vedú sľuby len k finančnému prepadlisku. Mesto čaká na zmenu – a na primátora, ktorý ju dokáže priniesť.