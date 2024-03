Ako bude chránené naše nebo? Slovensko príde o posledný systém protivzdušnej obrany a podľa Kaliňáka náhradu nemáme

Prechádzajúce vlády Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora rozbehli nákup protivzdušnej obrany z Izraela. Ako informovala TV Joj vo svojej reporáži na stránke Noviny.sk, Slovensko príde o posledný systém a podľa ministra obrany SR Robert Kaliňáka zatiaľ náhradu nemáme.

Pri poslednej návšteve USA rokoval minister s výrobcami americko-nórskeho systému Nasams a má aj ponuku z Južnej Kórey. Kaliňák tiež uviedol, že získať známy systém Patriot je mimo hru. Dôvodom je nielen vysoká cena, ale aj pridlhé čakacie lehoty.

V apríli odchádzajú Taliani

„Chcem, aby sme do konca marca mali jednoznačné rozhodnutie,“ uviedol Kaliňák. „Ak by sa popísali tie izraelské systémy, predpokladám, že do 2 rokov by boli na Slovensku. Ak by sa podpísal Patriot alebo Nasams, bolo by to možno aj 7 rokov,“ ozrejmil exminister a predseda Demokratov Jaroslav Naď.

Premiér sa vo svojom videu na sociálnej sieti v tejto súvislosti pýtal, kto bude chrániť naše atómové elektrárne. Zo Slovenska totiž odchádzajú Taliani so svojími Mambami. Bol to totiž posledný systém od spojencov, ktorý tu zostal. Ukončenie bolo naplánované podľa dohody na začiatok apríla.

Debatu o budúcej ochrane neba rozvíril oznámený odchod Talianov a ich Mamby zo Slovenska. Bol to posledný systém od spojencov, ktorý tu ostal. Ukončenie obrannej misie bolo už naplánované v rámci dohôd medzi oboma krajinami na začiatok apríla. Naša účasť v obrannej misii demonštrovala solidaritu a súdržnosť, ktorá existuje medzi krajinami NATO.

Skritizoval Hegerovu vládu

Minister Kaliňák priznal, že situácia nevyzerá ružovo a opäť skritizoval Hegerovu vládu, že náš jediný zastaraný systém S 300 sme poslali na Ukrajinu. „Žiadna krajina nedala zbrane z aktívneho systému, len Slovensko,“ vyčíta minister.

Generál vo výslužbe Pavel Macko však uviedol, že tento systém s doletom 90 kilometrov nechránil celé Slovensko a podľa exministra Naďa bola viac v garáži ako v strehu. „Namiesto vyplakávania vláda musí rokovať so spojencami, aby niečo prišlo z inej krajiny, kým neobstaráme svoje prostriedky,“ povedal Macko.

