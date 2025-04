Aké kvetináče si vybrať na pestovanie rastlín v záhrade?

Pestovanie rastlín v záhrade nemusí zahŕňať len sadenie kvetov a kríkov priamo do pôdy. Rovnako dobre ich možno vysádzať aj do kvetináče, ktoré sú obzvlášť vhodné v prípadoch, keď má pôda nevhodné pH alebo je silne znečistená. Okrem toho kvetináče uľahčujú pestovanie druhov s odlišnými nárokmi na pH, zálievku či hnojenie než ostatné rastliny v záhrade. Ak teda plánuješ pestovať záhradné rastliny v nádobách, pozri sa, ako si správne vybrať kvetináče na tento účel.

Kvetináče s odtokovým otvorom na prebytočnú vodu

Zalievanie rastlín priamo v pôde zriedkavo vedie k preliatiu. Voda sa v zemi vstrebáva inými rastlinami, a tak aj citlivejšie druhy ľahšie znášajú vyššiu vlhkosť. Pri pestovaní v kvetináče je to však inak. Voda zo zálievky slúži len jednej rastline, ktorá je tak náchylnejšia na hnilobu koreňov a listov, ako aj na výskyt škodcov.

Na pestovanie v záhrade by si mal vždy vyberať kvetináče s otvorom na dne, ktorým môže odtekať prebytočná voda. V prípade preliatia tak voda jednoducho vytečie z nádoby do pôdy pod ňou. Rastliny sú tak lepšie chránené pred chybami začínajúcich záhradkárov či nečakanými lejakmi, pred ktorými nestihneš nádoby ukryť.

Svetlé kvetináče na slnečné miesta

Pestovanie záhradných rastlín v kvetináče prináša riziko prehrievania pôdy, v ktorej sú vysadené. Nádoba absorbuje slnečné lúče a odovzdáva teplo substrátu, čím sa rastliny v nádobách prehrievajú rýchlejšie než tie vysadené priamo v pôde.

Ako chrániť výsadbu pred nadmerným teplom? V prvom rade by mali mať kvetináče bielu alebo inú veľmi svetlú farbu. Je to dôležité najmä pri druhoch, ktoré vyžadujú teplé a slnečné stanovištia. Najlepšou voľbou sú nádoby vyrobené z prírodných materiálov. Tie z plastu sťažujú výmenu plynov a odparovanie vody, čo vedie k horším podmienkam na rast a obmedzenému príjmu živín.

Závesné kvetináče na terasu a do altánku

Pestovanie záhradných rastlín v kvetináče neznamená len sadenie do stojacich črepníkov alebo truhlíkov. Výsadby možno rovnako umiestniť do závesných kvetináče – ide o krásne a praktické bytové doplnky a dekorácie do domu aj záhrady. Takéto nádoby pôsobia elegantne na terasách a balkónoch, ktoré sú upravené ako oddychové zóny. Závesné kvety, jahody či lesné jahody dodávajú priestoru farbu a príjemnú vôňu.

Okrem toho tieto kvetináče šetria miesto, keďže sa dajú ľahko zavesiť pod strop alebo na zábradlie balkóna či terasy. Osvedčujú sa najmä pri pestovaní druhov ako petúnia, begónia, brečtan alebo popínavá jahoda. Vďaka nim sa zeleň dostane aj na miesta s malou plochou. Závesné kvetináče sú tiež jednoduché na inštaláciu – stačí malý háčik a môžeš ich pripevniť tam, kde ti to najviac vyhovuje. Ich dekoratívny efekt dotvárajú štýlové bytové doplnky a dekorácie, ktoré spolu s rastlinami vytvárajú harmonické a príjemné prostredie.

