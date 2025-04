Aké bude počasie? Jeden, dva dni v tomto týždni by mali byť lepšie, hovorí meteorológ Jurčovič

Teplota na Slovensku by mohla tento týždeň dosiahnuť magickú hranicu, ale má aj pršať a ‚užijeme‘ si saharský prach. Meteorológovia vydali aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom a silno fúkať bude aj na horách. Aká je predpoveď počasia na tento týždeň a Veľkú noc?

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) avizuje, že v tomto týždni by sme mohli zažiť prvý letný deň, teda teplota by mohla vystúpiť nad 25 stupňov Celzia.

„Kým pred týždňom sme zažívali výrazný vpád studeného pôvodom arktického vzduchu, kedy sme na severe územia mali aj celodenný mráz a snehové vločky sa ojedinele objavili aj v nížinách, tak v posledných dňoch sa situácia výrazne zmenila a máme nadpriemerne teplé počasie a bude ešte teplejšie,“ uvádza v príspevku na sociálnej sieti Facebook.



Meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj však upozornil, že každý deň v tomto týždni musíme rátať aj so zrážkovou činnosťou. „Netvrdím, že bude od rána do večera pršať,“ doplnil a priblížil, že jeden, dva dni by mohli byť lepšie.

Veľmi vlhký vzduch a saharský prach

Dominantným tlakovým útvarom podľa meteorológov zo SHMÚ bude rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa bude tiahnuť od Islandu cez západnú Európu až nad severnú Afriku a po jej prednej strane bude do strednej Európy prúdiť teplý a vlhký vzduch.



Poveternostná situácia v utorok 15. apríla 2025. Foto: www.facebook.com

„V pondelok a v utorok však bude vzduch veľmi vlhký, takže bude veľa oblačnosti a miestami aj spŕchne, v utorok dokonca na mnohých miestach a zrážky môžu byť aj trvalejšie a výdatnejšie (najmä na južných návetriach hôr),“ píše SHMÚ.

Meteorológovia upozorňujú, že v utorok sa na naše územie dostane aj pomerne výrazná dávka saharského prachu. „Keďže očakávame v ten deň zrážky, tak sa dostane aj na povrch., kde nám opäť môže zašpiniť autá, okná a podobne,“ uviedli s tým, že v oblastiach, kde bude viac zrážok (nad zhruba 5 mm), sa tak stať nemusí, pretože väčšie množstvo vody ho z predmetov nakoniec zmyje.

V utorok 15. apríla 2024 sa na Slovensko dostane aj saharský prach. Foto: www.facebook.com

Výstrahy pred silným vetrom

V utorok bude na Slovensku aj silno fúkať a pre okresy Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava je vydaná aj výstraha prvého stupňa.

„Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu,“ upozorňuje SHMÚ na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom na utorok 15. apríla 2025 vydaná pre 12 okresov. Foto: www.shmu.sk

Silný vietor bude bičovať aj hory v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín, pre ktoré je žlté varovanie prvého stupňa vydané od utorka 18.00 do stredy 8.00.

„Na horách sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica,“ uvádza SHMÚ.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom na horách je vydaná pre šesť okresov. Foto: www.shmu.sk

Kedy bude 25 stupňov Celzia?

Ako priblížil Jurčovič v spomínanej predpovedi počasia, prvý letný deň by sme mohli mať na Slovensku v stredu, kedy by teplota mala na niektorých miestach dosiahnuť už spomínaných 25 stupňov Celzia. „Snáď ešte aj vo štvrtok to tak bude, ale potom príde ďalšia oblačnosť,“ povedal. Meteorológovia zo SHMÚ uviedli, že teplý vzduch bude môcť naplno prejaviť vďaka zmenšenej oblačnosti.

Predpokladané najvyššie denné teploty na stredu 16. apríla 2025. Foto: www.facebook.com

Na Veľký piatok sa počasie pokazí a klesnú aj teploty, má byť maximálne 21 stupňov Celzia. Meteorológovia zo SHMÚ však uvádzajú, že obdobie ako celok, od piatku do nedele, bude teplotne nadnormálne. Ako je však vidieť na grafickej predpovedi, pribudnú aj zrážky.