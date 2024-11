Ak ruské peniaze „zmeníte“ v kovošrote, môžete získať takmer trikrát viac

Ruský rubeľ sa potáca. A to až tak, že tento týždeň by ste za euro dostali až 123 rubľov. Môžete však z toho vyťažiť aj viac, ak budete šikovní. Ako je to možné? Prezradíme vám návod.

Na Facebooku sa objavil nevšedný „podnikateľský zámer“, síce s nízkou možnosťou uskutočnenia, ale o to úsmevnejším podtónom. Ako výnosná zmenáreň môže poslúžiť obyčajný kovošrot. Neveríte? Presvedčte sa…

Matematika nepustí

Keďže euro môžete vymeniť za 123 ruských rubľov, tie si môžete ďalej rozmeniť na dovedna 12 300 kopejok. Jedna kopejka váži asi 1,5 gramu a spomenutých 12 300 kopejok tvorí dohromady 18,45 kg.

Ak to zanesiete do kovošrotu, kde kilogram takého šrotu vykupujú za aspoň 15 centov, na uvedenom množstve ruských peňazí môžete zarobiť 2,76 eura. Na jedinom eure tak môžete zarobiť ďalších 1,76 eura.