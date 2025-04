Ak rokovania o iránskom jadrovom programe zlyhajú, podľa Francúzska hrozí vojenská konfrontácia

Francúzsky minister zahraničných vecí v stredu varoval, že vojenská konfrontácia s Iránom bude „takmer nevyhnutná“, ak zlyhajú rozhovory o jadrovom programe Teheránu. „V prípade neúspechu by sa vojenská konfrontácia javila ako takmer nevyhnutná,“ povedal Jean-Noel Barrot v parlamente a dodal, že by to vážne destabilizovalo región.

Spojené štáty zvyšujú počet lietadlových lodí nasadených na Blízkom východe na dve. K lodi, ktorá tam už je, posielajú ďalšiu z Indo-Pacifiku, uviedol v utorok Pentagon. K lietadlovej lodi Harry S. Truman sa na Blízkom východe pripojí USS Carl Vinson, „aby pokračovali v podpore regionálnej stability, odrádzaní od agresie a ochrany voľného obchodu v regióne,“ uviedol hovorca Pentagonu Sean Parnell.

Americký prezident Donald Trump deň predtým vyhlásil, že útoky na jemenských povstalcov húsíov budú pokračovať dovtedy, kým neprestanú byť hrozbou pre lodnú dopravu. Americký prezident zintenzívnil rétoriku aj voči Teheránu a pohrozil, že ak Irán neuzavrie dohodu o svojom jadrovom programe, „bude bombardovanie“.