Ak chcete vidieť rímsku Fontánu di Trevi zblízka, od februára si nachystajte dve eurá

Turisti budú musieť od 1. februára zaplatiť dvojeurový poplatok, ak sa budú chcieť priblížiť k slávnej rímskej Fontáne di Trevi, oznámil v piatok starosta Ríma Roberto Gualtieri.
Fontánu bude možné naďalej vidieť zadarmo z diaľky, no vstup do bezprostredného okolia bude povolený len držiteľom lístkov. Poplatok je súčasťou nového systému spoplatnenia šiestich lokalít v talianskej metropole, pričom vstup do ostatných piatich bude stáť päť eur.
Baroková fontána z 18. storočia, preslávená scénou z Felliniho filmu Sladký život, patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Ríme. Tradícia hádzania mincí do vody prináša každý týždeň tisíce eur, ktoré putujú na charitu.
Popularita fontány však spôsobuje extrémnu preľudnenosť – podľa Gualtieriho ju medzi 1. januárom a 8. decembrom navštívilo približne deväť miliónov ľudí, v priemere 30‑tisíc denne. Oblasť je zároveň častým cieľom vreckárov a mesto roky hľadalo spôsob, ako regulovať prístup.
Rezidenti Ríma budú mať vstup zadarmo. Radnica odhaduje, že nový poplatok môže mestu priniesť približne 6,5 milióna eur ročne.