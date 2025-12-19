Ak chcete vidieť rímsku Fontánu di Trevi zblízka, od februára si nachystajte dve eurá

Fontánu bude možné naďalej vidieť zadarmo z diaľky, no vstup do bezprostredného okolia bude povolený len držiteľom lístkov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Trevi Fountain
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Taliansko Cestovanie Cestovanie z lokality Taliansko

Turisti budú musieť od 1. februára zaplatiť dvojeurový poplatok, ak sa budú chcieť priblížiť k slávnej rímskej Fontáne di Trevi, oznámil v piatok starosta Ríma Roberto Gualtieri.

Fontánu bude možné naďalej vidieť zadarmo z diaľky, no vstup do bezprostredného okolia bude povolený len držiteľom lístkov. Poplatok je súčasťou nového systému spoplatnenia šiestich lokalít v talianskej metropole, pričom vstup do ostatných piatich bude stáť päť eur.

Baroková fontána z 18. storočia, preslávená scénou z Felliniho filmu Sladký život, patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Ríme. Tradícia hádzania mincí do vody prináša každý týždeň tisíce eur, ktoré putujú na charitu.

Popularita fontány však spôsobuje extrémnu preľudnenosť – podľa Gualtieriho ju medzi 1. januárom a 8. decembrom navštívilo približne deväť miliónov ľudí, v priemere 30‑tisíc denne. Oblasť je zároveň častým cieľom vreckárov a mesto roky hľadalo spôsob, ako regulovať prístup.

Rezidenti Ríma budú mať vstup zadarmo. Radnica odhaduje, že nový poplatok môže mestu priniesť približne 6,5 milióna eur ročne.

Fotogaléria k článku:

Dsc_0693__880.jpg
Dsc_0905__880.jpg
I captured the unique amofphere of rome__880.jpg
14 fotografií v galérii
Dsc_0651__880.jpg
Okruhy tém: Cestovanie Fontána di Trevi Poplatok Rím
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk