Aj sponzori a novinári. Taliani hlásia zvýšený záujem o eskortné služby počas zimných hier

Zimné olympijské hry hlásia zvýšený záujem pánov o dámske eskortné služby.
Záujem o eskortné služby sa v dejiskách ZOH 2026 výrazne zvýšil v porovnaní so situáciou mimo olympijských hier.
Medzi účastníkmi zimných olympijských hier nielen drasticky klesol počet kondómov, ale výrazne sa zvýšil dopyt po eskortnej službe.

Podľa prieskumu agentúry SimpleMedia, ktorý vychádza z údajov inzertného portálu SimpleEscort, sa od začiatku zimných olympijských hier výrazne zvýšil počet reklám a záujem o eskort v oblastiach, kde sa konajú olympijské súťaže.

Miláno zaznamenalo 23-percentný nárast, Cortina d´Ampezzo 12-percentný, Bormio a Livigno 6-percentný a napokon Val di Fiemme a Anterselva trojpercentný nárast o špecifické dámske služby.

Podľa jednej z nemenovaných dám zvýšený dopyt nepochádza priamo od športovcov, ale od členov ich delegácií vrátane sponzorov a novinárov.

„Tí všetci túžia po tejto forme oddychu,“ napísal taliansky web Corriere dello Sport.

Rovnaký zdroj informoval o tom, že zásoby kondómov v olympijskej dedine v Miláne sa vypredali za tri dni.

„Sľúbili nám nové dodávky, ale nevieme, kedy dorazia,“ vravel jeden zo športovcov, ktorý si želal zostať v anonymite.

Kondómy s emblémom piatich olympijských kruhov sú súčasťou najväčšieho sviatku športovcov od roku 1988 a letných olympijských hier v Soule.

