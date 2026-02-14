Aj sponzori a novinári. Taliani hlásia zvýšený záujem o eskortné služby počas zimných hier

Medzi účastníkmi zimných olympijských hier nielen drasticky klesol počet kondómov, ale výrazne sa zvýšil dopyt po eskortnej službe.
Podľa prieskumu agentúry SimpleMedia, ktorý vychádza z údajov inzertného portálu SimpleEscort, sa od začiatku zimných olympijských hier výrazne zvýšil počet reklám a záujem o eskort v oblastiach, kde sa konajú olympijské súťaže.
Nepripravenosť organizátorov alebo sexuálne šialenstvo? Športovcom na ZOH došli kondómy už po troch dňoch
Miláno zaznamenalo 23-percentný nárast, Cortina d´Ampezzo 12-percentný, Bormio a Livigno 6-percentný a napokon Val di Fiemme a Anterselva trojpercentný nárast o špecifické dámske služby.
Podľa jednej z nemenovaných dám zvýšený dopyt nepochádza priamo od športovcov, ale od členov ich delegácií vrátane sponzorov a novinárov.
„Tí všetci túžia po tejto forme oddychu,“ napísal taliansky web Corriere dello Sport.
Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežné, podľa ministerstva obrany ide o edukačný predmet
Rovnaký zdroj informoval o tom, že zásoby kondómov v olympijskej dedine v Miláne sa vypredali za tri dni.
„Sľúbili nám nové dodávky, ale nevieme, kedy dorazia,“ vravel jeden zo športovcov, ktorý si želal zostať v anonymite.
Kondómy s emblémom piatich olympijských kruhov sú súčasťou najväčšieho sviatku športovcov od roku 1988 a letných olympijských hier v Soule.