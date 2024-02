Aj Slovensko malo svojho Escobara: Inšpiroval tvorcov nového slovenského filmu Fentasy

Predstavte si, že váš sused v paneláku denne vyrobí také množstvo drog, ktoré by dokázalo zabiť desiatky tisíc ľudí. Ak by v kuchyni varil fentanyl, drogu 50-krát silnejšiu ako heroín, tento hrôzostrašný obraz by mohol byť skutočnosťou. A vlastne aj bol. Tvorcovia nového slovenského filmu FENTASY, ktorý príde do kín 14. marca 2024, sa inšpirovali skutočnými udalosťami, ktoré sa odohrali na Slovensku.

Pohľad do sveta ďaleko za hranicou zákona, do hlbín biznisu s drogami je pre bežného smrteľníka často nepredstaviteľný a úlomky sa dozvie raz za čas zo správ. Aj preto je nový film FENTASY, ktorý príde do kín už 14. marca , autentický, keďže čerpal zo skutočných udalostí spred niekoľkých rokov, kedy u nás fungoval producent nebezpečnej syntetickej drogy fentanyl, ktorú si aj sám doma vyrábal.

Foto: Continental film

Postupne sa mu podarilo vybudovať sieť odberateľov vo viacerých štátoch v Európe a po jeho dopadnutí políciou sa vyplavili na povrch viaceré šokujúce skutočnosti. Tento príbeh bol však len inšpiráciou pre filmový debut režiséra a producenta Samuela Vičana, ktorý ho spolu so svojou kolegyňou Anastasiou Hoppanovou natáčal a dolaďoval šesť rokov. Príťažlivosť snímky zvyšuje aj odborná spolupráca s bývalým detektívom Michalom Čiernym, ktorý má na konte viacero knižných titulov s kriminálnou tématikou.

Dej filmu sa odohráva v hlavnom meste, v kluboch, na ulici, v bratislavskom prístave či netradičných priestoroch kostola klarisiek. Peller (Noël Czuczor) a jeho výstredná priateľka Sofia (Krístína Kanátová) chcú zarobiť poriadny balík peňazí a zdrhnúť. Roztočia však kolotoč, o ktorom sa im ani nesnívalo a vysvitne, že ich plán nie je nič pre slabé povahy.

Foto: Continental film

Náhle sa ocitnú v hľadáčiku ruskej mafie a na vlastnej koži zažijú praktiky, akými sa vie vysporiadať s neželenou konkurenciou. Aby toho nebolo málo, na Pellera a Sofiu sa zavesí aj polícia. Dokáže Sofia všetko vysvetliť detektívovi Danielovi (David Švehlík)? Nemá na výber, musí vyklopiť, čo vie, či skôr, čo sa jej hodí?

Keďže sa tvorcovia napínavého krimi thrilleru FENTASY, ktorý príde do kín 14. marca 2024, inšpirovali skutočnými udalosťami, ktoré ďaleko prekračujú hranice zákona, film označili prístupnosťou až od osemnásť rokov. Ste pripravení to vidieť?

Pozrite si úplne nový trailer filmu, ktorého intenzívnu emóciu podfarbila skladba inšpirovaná na motívy pesničky, jedného z najznámejších slovenských hudobníkov, Vaša Patejdla.

Trailer filmu:

„Čím menej sa o drogách v spoločnosti rozpráva, tým viac rastie počet ich užívateľov. Takmer všetky filmy o drogách pochádzajú spoza našich hraníc a pritom tu ročne na závislosť trpí a zomiera množstvo ľudí. Filmom chceme ukázať odstrašujúci príklad, aké veľké smrteľné riziko je spojené nielen s fentanylom, ale aj celkovo s tvrdými drogami“ hovorí režisér a producent filmu FENTASY, Samuel Vičan.

Nový slovenský kriminálny thriller prinesie 14. marca do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film. Film podporil Audiovizuálny fond SR a hlavní partneri Budamar Logistics, Volkswagen Slovensko a rentuj.sk.

Foto: Continental film

