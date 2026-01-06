Aj Real Madrid nastúpi v Eurolige proti izraelskému tímu bez divákov v hľadisku

Z bezpečnostných dôvodov sa euroligový zápas v Madride uskutoční bez verejnosti.
Španielsky basketbalový klub Real Madrid absolvuje euroligový zápas proti izraelskému tímu Maccabi Tel Aviv bez divákov pre obavy o bezpečnosť. Duel, ktorý mali pôvodne sledovať fanúšikovia v aréne Movistar v Madride, sa uskutoční za zatvorenými dverami.

Viac ako 250 organizácií žiadalo o zrušenie štvrtkového zápasu kvôli izraelsko-palestínskemu konfliktu a pripravujú na deň zápasu protestné zhromaždenie pred halou. Real Madrid vo vyhlásení uviedol, že po stretnutí Štátnej komisie proti násiliu, rasizmu, xenofóbii a intolerancii v športe, ktorá označila zápas za vysoko rizikový, klub rešpektuje odporúčanie Národnej polície.

V priebehu posledného roka protesty proti izraelským športovcom spojené s konfliktom v Gaze zasiahli španielske športové podujatia, pričom v krajine panuje silná propalestínska nálada. Najvýraznejším prípadom bolo zrušenie vyvrcholenia cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa v centre Madridu a skrátenie niektorých etáp kvôli vniknutiu demonštrantov na trať.

Euroligového duely sa takisto presunuli za zavreté dvere, vrátane utorňajšieho stretnutia medzi FC Barcelona a Maccabi Tel Aviv.

