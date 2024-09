Aj na lyžovačke si treba vedieť oddýchnuť

Či už plánujete lyžovačku na Slovensku alebo vo svete, brázdiť snehobiele svahy na úbočí Tignes alebo v Dolomitoch, vždy je treba myslieť na to, kde sa po aktívnom odpočinku zložíte. Radi by ste sa ubytovali priamo na svahu, ak by sa dalo, dokonca aj v stane. Lenže to pri nízkych teplotách na ľadovcoch či v doline v zime jednoducho nejde. Ubytovanie priamo na svahu má však svoje pozitíva, či už ide o apartmán, ktorý zdieľate s kamarátmi, alebo si zabezpečíte služby hotela, kde nájdete všetko, čo potrebujete. A niekedy aj viac.. Kvalitné a pohodlné ubytovanie je súčasťou každej dobrej lyžovačky. Stačí sa ubytovať a uži si môžete vychutnávať prašan, upravené zjazdovky či sánkovanie po zasneženom teréne. Ubytovacie zariadenia pri zjazdovkách sú nesmierne žiadané, preto je vždy dobré si ho zarezervovať vopred. Predsa len sa chcete vyhnúť problémom s tým, kam zložiť hlavu. A ísť v zime takpovediac „na blind“ sa nevypláca. Ak sa vám nepodarí ubytovať sa priamo pri vleku, stále nájdete dostatok ubytovacích kapacít v okolí lyžiarskeho strediska.

Túžite si aktívne oddýchnuť, užiť si ticho, ale aj zažiť dobrodružstvo a zapiť to teplým punčom? Ak však hľadáte nielen kopu snehu, ale aj upravené zjazdovky, kompletný servis pre lyžiarov, zasnežené svahy – vlastne raj lyžiarov, ste v Alpách ale aj Dolomitoch rozhodne správne. Pre všetkých milovníkov zimných športov tu nájdete prakticky všetko. Od lyžiarskych svahov, samozrejme aj pre snowboardistov, miesta na sánkovanie s deťmi či trate pre bežkárov. Perfektné snehové podmienky, fascinujúce hory, slnkom zaliate svahy vo vysokých nadmorských výškach, a hlavne perfektne upravené zjazdovky, špičkové snowparky a komfortné ubytovanie.

Foto: TravelTrex

S lyžami priamo na svah

V apartmánoch s vlastným stravovaním si môžete naplánovať stravu na lyžiarskej dovolenke úplne podľa svojich predstáv. Na druhej strane sa v hoteli o vás postarajú, ako hovoria naši susedia „se vším všudy“. Ak túžite po dokonalej zimnej lyžovačke, na ktorej budete mať zabezpečené súkromie a skvelé zázemie, zabudnite na veľké a drahé hotely ubytujte sa skôr v menšom, útulnejšom hotelíku alebo apartmáne. Partia priateľov, početná rodina či iná skupina lyžiarov – horské chaty a chalety sú tu pre každého, kto si chce užiť dovolenku v Alpách v súkromí ďaleko od hotelov a zástupov ľudí. Chalet či rezidencia? Chalet je rekreačná horská chata v alpskom štýle s bohatým zázemím a dôrazom na súkromie ubytovaných. Dôležité je vždy pozerať na to, ako ďaleko ste ochotní cestovať za svahom.

Ak sa vyberiete do Talianska, neobíďte stredisko lyžiarska aréna Dolomiti Superski, ktorá združuje až 1220 kilometrov upravovaných zjazdoviek, 450 dopravných zariadení a známy okruh Sella Ronda. Lyžovačka v oblasti Monterosa, ktorá zahŕňa až sedem stredísk, ako sú Champoluc-Frachey, Gressoney la Trinite-Stafal a Alagna-Valsesia ponúka taktiež nespočetné množstvo rôznych druhov kvalitného ubytovania.

Vychutnať si francúzske Alpy v ich najlepšej podobe môžete v lyžiarskych strediskách Valmeinier, SuperDévoluy a Saint Sorlin, ktoré sa môžu pochváliť rozsiahlymi a modernými zjazdovkami.

Kto by nechcel mať dokonalú lyžovačku plnú zážitkov s pestrým výberom zjazdových a bežeckých tratí v prekrásnej alpskej prírode? Upravené snowparky, širokú ponuku freeride terénu a bohatú snehovú nádielku? To všetko je potrebné podrhnúť kvalitným ubytovaním, ak sa dá, priamo na svahu. To je obrovský bonus v rámci zhodnocovania miesta pre vašu nezabudnuteľnú lyžovačku.

