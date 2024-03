Agatha Christie po prvý raz v slovenčine. Hniezdo vreteníc

Je to 49.kniha Agathy Christie a podľa mnohých médií a kritiky jedna z najlepších detektívok. Nová Agatha Christie a jej Hniezdo vreteníc .

Túto detektívku označila legendárna spisovateľka za jednu zo svojich najobľúbenejších. Ako sama hovorí v predslove knihy, tento námet nosila v hlave dlhé roky a písanie bolo pre ňu čírym potešením. Pozor, Hniezdo vreteníc vychádza po prvý raz v slovenskom preklade!

V rozľahlom rodinnom sídle Tri štíty na bohatom londýnskom predmestí Swinley Dean sa nájde mŕtve telo Aristida Leonidesa. Príčinou milionárovho náhleho skonu je otrava, no môže byť jeho smrť po podaní injekcie, v ktorej mal byť iba inzulín, nešťastná náhoda? Podľa všetkého nie, oveľa pravdepodobnejšie je, že starého pána niekto zavraždil.

Podozrenie polície padne na vdovu po Leonidesovi. Prefíkaná kráska Brenda, mladšia od manžela o päťdesiat rokov, má zdediť značný majetok a povráva sa, že sa zaplietla s mladým učiteľom, ktorý sa udomácnil na rodinnom panstve.

Charles Hayward, syn známeho kriminalistu zo Scotland Yardu, ktorý sa zhodou okolností uchádza o ruku Aristidovej vnučky Sophie, má však vážne pochybnosti nielen o nevine mladej vdovy, ale aj všetkých členov rozvetvenej rodiny Leonidesovcov. Dôverne ich pozná, a tak je presvedčený, že v sídle Tri štíty nie je nikto celkom úprimný – každý jeho obyvateľ niečo skrýva…

Hniezdo vreteníc je vynikajúca detektívka – len pre zaujímavosť, vydavateľ chcel, aby Christie zmenila záver, čo ona odmietla. Práve to nečakané rozuzlenie je možno jeden z dôvodov, pre ktorý patrila kniha k jej najobľúbenejším. A tiež možno to, že vraždu nevyšetruje Hercule Poirot ani slečna Marplová, ale niekto, koho do prípadu istým spôsobom zatiahli.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Peter Sklár:

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis