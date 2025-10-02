ADELI Medical Center pozýva na Strihací maratón: Sila priateľstva

Nožnice a fén ako symboly zmeny – podporte nové začiatky už 5. októbra v Piešťanoch!
Img_6231.jpg
Minuloročný ADELI Strihací maratón vystrihal nádhernú sumu na neurorehabilitáciu pre Andrejku Kozákovú. Tromfnú kaderníci minuloročný výťažok charitatívneho podujatia 5. októbra 2025 v Piešťanoch? Foto: Alpha H.R.
V nedeľu 5. októbra 2025 sa ADELI Medical Center v Piešťanoch stane miestom, kde sa kadernícke umenie spojí s pomocou tým, ktorí ju potrebujú. Už 5. ročník ADELI Strihacieho maratónu: SILA PRIATEĽSTVA prinesie od 9.00 do 18.00 hod. maratón kreativity, krásy a solidarity.

Img_6155.jpg
Foto: Alpha H.R.

ADELI Medical Center, najväčšie neurorehabilitačné centrum na Slovensku, je známe nielen špičkovou starostlivosťou o pacientov s poškodením nervovej sústavy, ale aj dôrazom na začleňovanie ľudí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti. „Integráciu vnímame predovšetkým ako ochotu počúvať našich pacientov a ich rodiny. Vieme pochopiť ich potreby a byť im oporou. Strihací maratón je nádherným príkladom, ako sa dá spojiť užitočné s príjemným. Nožnice a fén tu nie sú len nástrojmi – stávajú sa symbolom zmeny, ktorá môže znamenať nový začiatok,“ hovorí Claudia Poidock, konateľka ADELI Medical Center.

Img_5211.jpg
Foto: Alpha H.R.

O účesy a styling sa počas celého dňa postará známy kaderník Lukáš Očenáš spolu s tímom profesionálov zo spoločnosti Wella Professionals, dlhoročného partnera projektu. „Pomáhame ľuďom, ktorí chcú vo svojom živote napredovať,“ zdôrazňuje Lukáš Očenáš. „Odovzdávať pomoc ďalej je neuveriteľne napĺňajúci pocit,“ dodáva Henrieta Ričány zo spoločnosti SIROWA Slovakia.

Príbeh Amy Ondrlovej – tvár nádeje

Strihací maratón zároveň podporí aj 13-ročnú Amy Ondrlovú, ktorá po náročnej operácii chrbtice absolvovala rehabilitáciu v ADELI. Dosiahla obrovský pokrok – dokáže sa posadiť, chodiť s chodítkom a postupne sa vracia k aktívnemu životu a škole. Amy sníva o tom, že sa stane zdravotníčkou, aby mohla pomáhať iným. Strihací maratón je príležitosťou podporiť jej cestu – finančne prispieť je možné aj online prostredníctvom Nadácie ADELI: nadaciaadeli.sk/pribehy/pomoc-potrebuju/amy-ondrlova.

Pozvanka 3_strihaci maraton 2025.jpg
Foto: Alpha H.R.

Nádej má veľa tvárí – buďte jednou z nich!

Príďte si dopriať nový účes, make up či styling a staňte sa súčasťou výnimočného dňa, kde sa spája krása, empatia a priateľstvo.

📅 Kedy: nedeľa, 5. októbra 2025, 9.00 – 18.00
📍 Kde: ADELI Medical Center, Piešťany
📞 Rezervácie: 0907 674 277

