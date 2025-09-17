Across vstupuje na český trh: Kúpil väčšinový podiel pražského obchodníka s cennými papiermi

Across získal 60 % podiel v českej spoločnosti Cleverest a preberá aj tím obchodníkov. Transakciu musia ešte odsúhlasiť regulačné orgány. Cleverest bude po akvizícii fungovať pod značkou Across a ponúkať bude široké portfólio investičných produktov a wealth management aj v Českej republike. Akvizícia prichádza v čase, keď Across realizuje sériu strategických zmien.
Skupina Across, ktorá pôsobí na slovenskom finančnom trhu už 23 rokov, rozširuje svoje pôsobenie v strednej Európe. Akvizíciou českého obchodníka s cennými papiermi Cleverest vstupuje na český trh, kde bude ponúkať komplexné investičné služby a wealth management. Spolu s Cleverestom preberá aj dvadsaťčlenný obchodný tím, čím Across posilňuje aj svoje personálne a odborné kapacity. Spoločnosť Cleverest bude po akvizícii fungovať pod značkou Across.
„Vstup na český trh je prirodzeným krokom v rámci našej expanznej stratégie a zároveň odpoveďou na nové výzvy na kapitálovom trhu. Pre slovenskú investičnú firmu je úplne prirodzené expandovať najskôr do Českej republiky, nakoľko ide o trh, ktorý je Slovensku nielen geograficky a kultúrne, ale aj ekonomicky najbližší. Táto blízkosť vytvára prostredie s vysokou mierou predvídateľnosti, čo je pri investičných rozhodnutiach kľúčové. Česká republika zároveň ponúka stabilné a transparentné investičné prostredie. Aj preto je expanzia do Českej republiky logickým a prvým krokom pred ďalším rozširovaním aktivít na iné zahraničné trhy,“ hovorí Miroslav Boublík, CEO finančnej skupiny Across.
Vstup na český trh nadväzuje na sériu zmien
Akvizícia prichádza v čase, kedy Across realizuje sériu strategických zmien. Spoločnosť nedávno predstavila novú vizuálnu identitu, oznámila vstup do kolektívneho investovania s cieľom vytvoriť a ponúkať unikátne fondy a ohlásila vytvorenie finančnej skupiny. Do nej budú patriť aj ďalšie, dnes už na trhu pôsobiace dcérske spoločnosti, zamerané na privátne bankovníctvo a crowdfunding. Across tiež pracuje na digitálnej transformácii, ktorej cieľom je priniesť do digitálneho priestoru rôzne formy investovania a vytvárať portfóliá na mieru pre každého záujemcu o investovanie, bez ohľadu na výšku jeho majetku. Na Slovensku bude zároveň prvým obchodníkom s cennými papiermi, ktorý na jednej digitálnej platforme ponúkne takúto možnosť. Spoločnosť tak rozširuje nielen svoje geografické pôsobenie, ale aj produktovú škálu a cieli na oveľa širší okruh klientov aj na domácom trhu.
„Sériou strategických zmien reaguje Across na meniace sa potreby investorov a aj na požiadavky trhu. Chceme poskytovať pod jednou strechou kompletný investičný servis a rôzne formy investovania pre rôzne typy investorov – od privátnych cez začínajúcich retailových až po tých, ktorí uprednostňujú digitálne alebo alternatívne formy investovania. Zároveň chceme dlhoročné know-how zužitkovať aj na ďalších európskych trhoch, s cieľom stať sa významným regionálnym hráčom v oblasti wealth managementu,“ uzatvára Miroslav Boublík, CEO finančnej skupiny Across.
Transakciu českého obchodníka s cennými papiermi musia ešte odsúhlasiť regulačné orgány. Ak sa tak stane, Across začne finančné služby v Českej republike poskytovať v priebehu budúceho roka.
