Ikonické duo, ktoré sa stalo neodmysliteľnou súčasťou éry 90. rokov, sa predstaví na treťom ročníku najväčšieho festivalu 90tok na Slovensku- 90´s Super Fest 2024! Snap! zaručene prinesie tú správnu dávku nostalgie a zároveň v nás rozprúdi krv so svojimi najväčšími hitmi!

Nemecká eurodencová hudobná skupina, SNAP!, spôsobila revolúciu na tanečnej scéne 90. rokov. V roku 1989 ju založili producenti Michael Münzing a Luca Anzilotti. V priebehu rokov prešla viacerými zmenami v zložení, vrátane amerických spevákov, skladateľov a raperov Thea Austina, Turbo B, Niki Harisa a Penny Ford. V roku 1989 Penny nahrala vokály pre skupinu Snap! a rýchlo tak nastolila trend kombinácie krásneho ženského hlasu s mužským rapom. V roku 1990 Penny Ford a Turbo B vydali svoj prvý šláger „The Power“, ktorý sa rýchlo dostal na prvé miesto hitparády!

Snap! sa stali legendou 90. rokov vďaka svojim hitom, ktoré trvalo rezonujú v mysliach a srdciach fanúšikov po celom svete. Okrem skladby „The Power,“ to boli aj hity „Rhytm is a dancer“ a „Mary Had a Little Boy“,ktoré definovali éru a dodnes sú považované za klasiky tohto obdobia. Ich mix hip-hopu, dance a elektronickej hudby otvoril cestu pre mnohých ďalších umelcov a stali sa ikonami generácie. SNAP! a ich nezabudnuteľné skladby nesmú chýbať na žiadnom poriadnom 90tkovom festivale a my sme radi, že si ich budeme môcť vypočuť naživo už 25. mája v Nitre! Okrem tohto legendárneho dua na nás čaká šesť ďalších nezabudnuteľných mien 90tych rokov a to: MASTERBOY, REEL 2 REAL, REDNEX, WHIGFIELD, PHARAO či JAN WAYNE. Tešiť sa môžeme aj na šou Rádia Vlna, tanečné vystúpenia, bohatú gastrozónu, ale hlavne nezabudnuteľnú atmosféru!

Foto: Super Media, s.r.o.

