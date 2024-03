90´s Super Fest 2024: Výprava do 90tok s Pharao

V Európe prevláda nový hudobný štýl – eurodance, ktorý spája dokonalé melódie a ani jednu dušu nenechá chladnou. Ľudia v šušťákoch s waklmanmi na ušiach si v uliciach tancujú na tú svoju. Hudobným rebríčkom kraľuje jeden z najznámejších a najúspešnejších „projektov“ eurodance štýlu v Európe- Pharao, kde vás Kyra nielen svojím vzhľadom, ale aj hudbou, vezme na dobrodružnú výpravu. Na to, aby sme sa do tej legendárnej éry 90tok vrátili, nepotrebujeme ani stroj času a ani bohatú predstavivosť! Všetko sa to opäť udeje už 25. mája v Nitre – na najväčšom 90tkovom festivale pod holým nebom na Slovensku!

Pharao. Foto: Super Media s.r.o.

Skupina Pharao založili v roku 1994 producent Alexanderem Hawkom a frontmanka Kyrou Pharao, ktorá svojím výrazným hlasom a charizmou prispela k jedinečnému charakteru skupiny. Ich hudba kombinovala rýchle tempo, silné beaty a chytľavé melódie, čo vytvorilo štýl charakteristický pre eurodance scénu deväťdesiatych rokov. Ich debutový singel „I Show You Secrets“ sa v priebehu niekoľkých týždňov po vydaní dostal na 6. miesto v nemeckej singlovej hitparáde a získal aj zlatú platňu. Druhá skladba „There is a star“ bola ďalším hitom, ktorý valcoval rebríčky a priniesol im nielen zlatú platňu, ale aj popularitu v rámci celej Európy.

V hudobnom svete existujú umelci, ktorí svojou výnimočnosťou a charizmou dokážu oslniť poslucháčov a nechať za sebou nezabudnuteľnú stopu. Jednou z takýchto osobností je aj Kyra Pharao, speváčka, ktorá svojím hlasom a talentom prenikla do sŕdc fanúšikov po celom svete. Pharao sa vrátila na scénu cca pred desiatimi rokmi, kvôli dopytu zo strany hudobnej scény a fanúšikov.

Pre silný vplyv, ktoré malo obdobie 90tok na dnešný hudobný svet, majú dodnes ich skladby silné zastúpenie naprieč Európou. Ich energický zvuk a nezabudnuteľné melódie zostávajú symbolom jednej z najúspešnejších ér v histórii eurodance hudby. My sa srdečne tešíme, že Kyru Pharao budeme môcť vidieť naživo už 25. mája v nitrianskom amfiteátri v rámci festivalu- 90´s Super Fest 2024!

