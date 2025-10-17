80. výročie FAO: Svetoví lídri vyzvali k jednote v boji proti hladu

Podujatie, ktoré sa koná v rámci Svetového dňa potravín, sa nieslo v duchu motta „Ruka v ruke za lepšie potraviny a lepšiu budúcnosť“.
Oslavy otvoril generálny riaditeľ FAO QU Dongyu, ktorý vo svojom prejave zdôraznil, že osem desaťročí činnosti FAO predstavuje nepretržitú snahu o svet bez hladu a podvýživy.
„Potraviny nie sú len vedou alebo biológiou – sú o ľuďoch. O farmároch, rybároch, vedcoch, mladých a ženách – o miliónoch rúk a myslí, ktoré každý deň prinášajú jedlo na náš stôl,“ uviedol generálny riaditeľ.
QU Dongyu pripomenul, že viac ako 670 miliónov ľudí na svete stále čelí hladu, a preto je nevyhnutné, aby medzinárodné spoločenstvo spájalo sily pre „lepšiu produkciu, lepšiu výživu, lepšie životné prostredie a lepší život“ – štyri piliere vízie FAO.
Silné posolstvo zaznelo aj z úst Jeho Svätosti pápeža Lea XIV., ktorý vystúpil ako čestný hosť a symbol morálneho líderstva v boji proti hladu. Pápež označil hlad za „etické vykoľajenie a kolektívne zlyhanie ľudstva“ a vyzval na väčšiu solidaritu a mier namiesto zbrojenia.
„Hlad nesmie byť používaný ako zbraň. Nie vojna a zbrojenie, ale potraviny a poľnohospodárstvo musia byť v centre nášho úsilia. Hlad nie je osudom ľudstva, ale výzvou, ktorú musíme spoločne prekonať,“ povedal Svätý Otec.
Na podujatí sa zúčastňuje aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, ktorý vyzdvihol význam FAO ako medzinárodnej inštitúcie, ktorá už osem desaťročí chráni základné hodnoty ľudskej civilizácie – prístup k potravinám a dôstojný život pre všetkých.
Boj proti hladu je najvyšším morálnym aj ľudským poslaním. Po vystúpení generálneho riaditeľa FAO zaznelo silné posolstvo pápeža Lea XIV., ktorý pripomenul, že zmena sa musí začať u každého z nás – v našich hodnotách, postojoch a rozhodnutiach. Len spoločným úsilím dokážeme zastaviť hlad, chudobu a zúfalstvo miliónov ľudí, ktorí trpia len preto, že nemajú prístup k jedlu. Pápež zároveň zdôraznil, že nie vojna a zbrojenie, ale pôdohospodárstvo – od semienka po potravinu – je cestou k mieru, stabilite a dôstojnému životu.
„Toto posolstvo je aj mojou víziou. Európska únia ako členská organizácia FAO by nemala navrhovať viac peňazí na zbrojenie a menej na pôdohospodárstvo. Práve naopak – musíme investovať do poľnohospodárstva, ktoré živí svet a dáva mu nádej. Podpora pôdohospodárstva je bojom proti hladu, chudobe a umieraniu vo svete,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.
Oslavy 80. výročia FAO sa konajú v rámci Svetového dňa potravín, ktorý si každoročne pripomína 197 členských krajín. FAO vznikla v roku 1945 s cieľom zlepšiť výživu, zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva a odstrániť hlad – cieľ, ktorý aj po 80 rokoch zostáva aktuálny a spoločný.
